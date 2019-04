GALICIA La oposición forzará un pleno para votar el cese de la Valedora Trataron de alterar el orden del pleno, pero no encontraron amparo jurídico

P. Abet @abcengalicia Santiago Actualizado: 09/04/2019 21:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La Valedora renuncia pero seguirá de modo interino hasta que haya relevo

El relevo al frente de la institución del Valedor do Pobo seguirá el cauce previsto, después de que este martes los grupos de la oposición tratasen de alterar el orden del día del pleno incluyendo un punto extra para tratar el cese de Milagros Otero. Con la resolución de los servicios jurídicos del Parlamento en la mano, el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, señaló que no puede comenzar ese proceso sin que se cumpla el reglamento, es decir, sin que se celebre el trámite de audiencia previa. Una vez que éste quede resuelto, la oposición registrará la petición de la celebración de un pleno extraordinario con el punto único de votar la destitución de Otero, para el que todavía no hay fecha.

La polémica por la marcha de la Valedora se remonta al escrito que la propia Milagros Otero remitió la pasada semana comunicando su intención de renunciar al cargo que ocupa desde el 2015, una vez que los grupos hayan elegido a sus sustitutos —el suyo y el de su adjunto, Pablo Cameselle—. La decisión de la Valedora se produjo tras la rechazar el Tribunal Supremo el recurso de casación por la sentencia del TSXG que anula el proceso de contratación de una persona en la institución, sobrina del expresidente Manuel Fraga, por «desvío de poder» y que salpica directamente a Otero.

Para que el trámite obligado de la audiencia sea efectivo, la Valedora cuenta ahora con un plazo de cinco días [a contar desde el martes] para presentar un escrito con la argumentación pertinente de su situación a los grupos parlamentarios. «Es así, no le podemos dar más vueltas», zanjó el presidente del Parlamento tras una tensa reunión de la Xunta de Portavoces que retrasó en casi una hora el arranque del pleno. Antes de que Santalices diese a conocer su decisión plegándose a la opinión de los servicios jurídicos, Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz del PSdeG, lamentó que la Valedora mantenga «la plenitud de sus funciones». La misma queja fue manifestada por Luís Villares, portavoz de En Marea: « Son maniobras dilatorias para que no se pueda debatir de forma inmediata el cese y se siga encubriendo a una señora condenada por abuso de poder».

Cuestión de responsabilidad

Sobre la polémica, la viceportavoz popular, Paula Prado, señaló que la actuación de la Valedora es de «responsabilidad» para «no dejar descabezada una institución». «No parece razonable que los grupos de la oposición quieran dejar bloqueada la institución que controla el gobierno», sostuvo a propósito del relevo al frente del alto comisionado gallego.