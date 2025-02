Feijóo rechaza asumir como déficit el impago de los 200 millones del IVA

Los impagos del Gobierno a Galicia van mucho más allá del agujero de 370 millones de euros y la incapacidad de disponer de fondos consignados en los Presupuestos de este año, que han obligado a la Xunta a mover ficha y dar luz verde en el Consello de ayer a iniciar el procedimiento para reclamar judicialmente una de las dos partidas afectadas, los 200 millones del IVA. Conlleva también un efecto dominó, porque descuadra las cuentas e inserta unos números rojos que el Ministerio de Hacienda podría computar como déficit. Por ahí, sin embargo, tampoco está dispuesto a pasar Alberto Núñez Feijóo . El presidente de la Xunta, visiblemente incómodo con la obligación de pleitear con el Estado por el IVA de diciembre de 2017, no está dispuesto a transigir con otra rueda de molino fabricada en los despachos de La Moncloa. « No aceptamos que se considere déficit, en ningún caso », advirtió desde San Caetano preguntado al respecto.

«Si en 2020 el Gobierno vuelve a las andadas, necesita dinero para sus decisiones políticas, Bruselas recorta el gasto público (...) y decide el Gobierno central volver a retener la mensualidad del IVA y el IRPF, ¿significa que Galicia va a incurrir en déficit? En ningún caso», repitió. E incidió: «Lo decimos claramente. Sería una broma. Encima de que no nos dan el dinero, nos penalizan por incumplidores. Empezaría a formar parte del anecdotario político contemporáneo. Sería absolutamente inadmisible», rechazó.

Se avecina en el horizonte un nuevo conflicto, pero lo inmediato lo marca otro: el recurso por el IVA. Es la prioridad, lo cual no es óbice para que la Xunta, advirtió Feijóo, no descuide la otra partida adeudada: los 170 millones por incentivos fiscales. El presidente advirtió de que éste es «otro procedimiento distinto» y tendrá, en consecuencia, «un tratamiento distinto», pero que, en cualquier caso, «también está estudiando desde hace semanas la asesoría jurídica de la Xunta». Se le acumula el trabajo a los letrados, movilizados con la mayor intensidad para dar la batalla por los 200 millones del IVA. El presidente detalló así el cronograma inmediato : la semana próxima, como marca la ley, envío del requerimiento previo; a partir de ahí, el Gobierno tiene un mes para responder; en caso de no hacerlo, o de responder de forma negativa, «de manera inmediata» la Xunta presentará un recurso contencioso-administrativo. Y visto que ni con Madrid ni Cataluña se aceptó el requerimiento, en San Caetano no son «muy optimistas».

«Lamentablemente llevaremos a los tribunales al Gobierno central», apuntó Feijóo, «en contra de lo que pretendíamos hacer durante un año de discusiones y en contra de nuestra costumbre de no judicializar temas entre administraciones públicas». El mandatario autonómico remarcó que se ven «en la obligación de defender los intereses públicos de Galicia, el sistema de financiación vigente para todo el estado autonómico, el autogobierno y el propio Estatuto de Autonomía».

«Crónica de un aquelarre»

Fue la de Feijóo una intervención cuidadosamente concebida para dejar muy claro que la Xunta adopta la decisión que trató de evitar a toda costa, pero que acabó siendo inevitable por la cerrazón de Sánchez y su gabinete. « Quiero hacer hincapié en que esto no es un capricho », proclamó el presidente. «No me gusta, no me gustó nunca tener que llegar a esta decisión. Soy representante ordinario del Estado en Galicia. Denunciar al Gobierno central... Nunca pensé que tendría que firmar y proponer junto a mis compañeros de Consello esta decisión», reconoció.

Tampoco pensó nunca que viviría la «crónica» de un «aquelarre presupuestario» , jalonada de «mentiras y excusas para dilatar el pago de la deuda», que han marcado el último año y medio, desde que en julio de 2018 la Xunta detectó que tendría un problema con el IVA. Didáctico, Feijóo rememoró los sucesivos episodios que se sucedieron desde entonces y hasta ayer; un tira y afloja en el que la Xunta siempre se esforzó en dialogar y proponer y el Gobierno solo actuó en función de los intereses de Sánchez. Un «incumplimiento de forma sistemática» que explica una respuesta que, repitió, lamenta «profundamente».

«No es una decisión que adoptamos de una forma alegre», abundó. «Al contrario: va en contra de nuestro propio criterio. El criterio entre Administraciones públicas es solventar los problemas sin necesidad de acudir a los tribunales. Es la primera vez, en 40 años, que tenemos que acudir a los tribunales porque el Gobierno central nos retiene la transferencia de impuestos recaudados en Galicia», reseñó. « Es un hecho lamentable y novedoso, de una enorme deslealtad , y que marca una forma de entender el estado de las autonomías y la lealtad institucional por parte del Gobierno con las comunidades autónomas», incidió ante los medios. «El actual Gobierno apostó por lo contrario. No quiso ni dialogar, ni acercar posturas ni concertar acuerdos ni soluciones. Es una situación sin precedentes».

«Marear la perdiz»

La dicotomía es la siguiente: de un lado, Feijóo defiende que «no tiene ningún sentido estar con peleas y tribunales simplemente para cobrar» un dinero que pertenece a la Comunidad; del otro, « prometí el cargo para representar y defender los intereses de Galicia , de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía». Su «obligación» es reclamar, y va «mucho más allá» de él y su Gobierno: tiene el respaldo de todo el Parlamento, salvo del PSdeG. Ayer mismo Gonzalo Caballero volvió a rechazar la vía judicial mientras se lanza el globo sonda de pagar vía Presupuestos del Estado. «Lo que diga el PSOE o su sucursal en Galicia», despejó el presidente, es «seguir mareando la perdiz».