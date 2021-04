Junta directiva del PPdeG Feijóo: «Nosotros no vamos a decir que vencimos al virus hasta que el 100% de la población esté vacunada» Reivindica que «las CCAA hemos sido mucho más el Gobierno de los españoles que el Gobierno» al que acusa de pasar del estado de alarma «al caos» Afirma que la «vida orgánica» de un partido es secundaria frente a su utilidad, y compara la gestión de la pandemia

Con la pandemia de Covid como telón de fondo e hilo conductor, Alberto Núñez Feijóo aprovechó su intervención tras la reunión de la junta directiva del PP de Galicia, este sábado, para reivindicar la gestión de la Xunta frente al virus y enviar varias andanadas a la oposición autonómica pero, especialmente, al Gobierno central. «Algunos dicen que vencimos al virus», recordó en alusión a las declaraciones triunfales de Pedro Sánchez, durante un mitin en La Coruña, el pasado mes de julio. «Nosotros no vamos a decir eso jamás. No vamos a decir que vencimos al virus hasta que el 100% de la población esté vacunada. Hay gente que dice que ya consiguieron todas las vacunas del mundo. Nosotros decimos que todavía nos faltan miles y miles de vacunas para llegar a ese falso eslogan», proclamó Feijóo precisamente desde otro punto de la comarca coruñesa, Oleiros, tras otro discurso de Sánchez, esta misma semana donde prometió la inmunidad de grupo para finales de agosto.

Feijóo concentró en el tramo de su intervención en castellano sus principales reproches al Goberno. «La cogobernanza no puede ser un esologan. No es una palabra vacía. No es un comodín que utiliza el Gobienro cuando no sabe lo que tiene que hacer o no se atreve a hacer aquello que sus responsabilidades exigen que adopte», incidió. Como tantas otras veces, el presidente gallego censuró que Sánchez deje la gestión de la pandemia en manos de las regiones. «Hemos sido mucho más leales con el Gobierno de España que el Gobierno de España con las autonomías. Las comunidades autónomas hemos sido mucho más el Gobierno de los españoles que el Gobierno de España», proclamó.

En la misma línea crítica, aseveró que «no se puede gobernar un país simplemente apareciendo de vez en cuando» ni «dando ruedas de prensa», «dejando en manos de los demás las responsabilidades» y a golpe de «estados de alarma permanentes», pero «sin una sola norma sanitaria» ni seguridad jurídica ni cobertura legal. Feijóo comparó a Sánchez con la canciller alemana, Angela Merkel, quien escucha a los lander antes de tomar decisiones. «Aquí no, se hace una rueda de prensa y se abandona el barco, y si va bien, se aparece, y si va mal, se huye», reprochó Feijóo.

El mandatario afeó que no se convoque, como viene pidiendo, una conferencia de presidentes para analizar el escenario a partir del 9 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma, que supondrá pasar de este paraguas «al caos» y a que cada uno pueda «hacer lo que le dé la gana». En este contexto, defendió, la ley gallega de salud, que se ha encontrado con una maniobra del Gobierno para bloquearla por su supuesto contenido inconstitucional, es «más necesaria que nunca». Hubo también espacio para reproches en la gestión de los fondos europeos o las ayudas a los sectores más golpeados por el Covid. Feijóo volvió a reclamar que se sigan criterios objetivos y no políticos, que se excluyan los manejos para favorecer a los socios del Gobierno.

Sin «bromas de tipo orgánico»

Apuntó que le «gutaría» haber podido celebrar los congresos provinciales y autonómicos del PP, aún pendientes, convencido eso sí de que ya queda «menos» para que la pandemia permita su desarroll, pero a la vez apuntó que lo «importante» no es tanto «la vida orgánica de un partido», sino que sea «útil» a los ciudadanos. Y aquí volvió a comparar la labor de la Xunta con la del Gobierno, con el ejemplo de Salvador Illa, quien en «plena tercera ola» dejó el cargo de ministro de Sanidad para presentase como candidato del PSC a las elecciones catalnas. El PPdeG apuesta por «lo contrario, estar trabajando, dando la cara, y no andar con bromas de tipo orgánico». «Otros desde La Moncloa estaban justamente a lo contrario a lo que se debían dedicar», incidió, para recordar las tres mociones de censura con las que, acusó, se pretendió «desestabilizar España en el momento en que más se necesitaba la unión política y la estabilidad institucional».

Galicia, dijo, apuesta por lo opuesto. Eso sí, deslizó, sin ayuda de la oposición, porque los partidos de la izquierda «ejercieron de comentaristas durante la pandemia, desde la moqueta de sus escaños daban lecciones» y demandaban confinamientos (el BNG). «Menos mal que no les hicimos caso y seguimos con los asesoramientos del comité clínico y con responsabilidad y personalidad para gestionar de acuerdo con criterios sanitarios, con independencia del ruido político y parlamentario que tuvimos que aguantar».

Como había hecho minutos antes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, de forma telemática desde Barcelona, Feijóo reivindicó que «la sanidad funcionó y sigue funcionando», frente a las «insidias y calumnias» de la oposición, acreditando que «puede mirar con dignidad a la gente que la financia, los gallegos». «A aquellos que mintieron, que mienten y que siguen mintiendo, les pedimos que dejen las mentiras aparcadas y defiendan la sanidad pública del país como la defendemos los que estamos orgullosos», amplió. Porque es para sentirse «orgullosos», proclamó, que Galicia sea «uno de los lugares más seguros de Europa para vivir y vencer esta pandemia».

Comesaña también aprovechó su intervención para «agradecer la sensatez de la ciudadanía gallega» en medio de la incertidumbre que han generado los cambios de criterio con la vacuna de AstraZeneca. Con más del 77% de citados acudiendo a inocularse este antídoto, para el conselleiro se demuestra que «los gallegos no se dejan llevar por el alaramismo» que se ha generadao en torno a unos efectos adversos, los de la vacuna, que ha recordado que son «muy raros». Y valoró que medio millón de gallegos, el 20% de la población, ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid.