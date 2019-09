POLÍTICA Feijóo, «convencido» de que habría Gobierno si Sánchez hubiera ofrecido coalición o pacto al PP Reprocha que el PSOE «prefirió gobernar Navarra con Bildu» y eso dinamitó cualquier entendimiento

Pablo Pazos @ABCenGalicia SANTIAGO Actualizado: 12/09/2019 15:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alberto Núñez Feijóo está convencido de que España no tendría por qué verse abocada a unas nuevas elecciones generales si Pedro Sánchez hubiera gestionado su investidura de una forma muy diferente. Y sobre esta idea ha insistido tras el Consello de la Xunta celebrado como cada jueves en San Caetano, con una idea: «Si el PSOE presentase una coalición de gobierno o un pacto de legislatura al PP, estoy convencido de que, probablemente, hoy en España habría un Gobierno». En cualquier caso, ha recordado que éste es un puente que Sánchez se encargó de dinamitar, a pesar de la mano tendida por el propio Feijóo hace semanas: «Su respuesta fue pactar en Navarra con Bildu y apartarse del criterio de la lista más votada. Está claro que esa decisión es una decisión clave para no pactar con el PP, para preferir el gobierno de Navarra con Bildu que gobernar España con el PP».

Feijóo ha insistido en que cuando hizo público su ofrecimiento a los socialistas este pasaba por un requisito: «Que no pactara con indepedentistas y que aprobasemos una ley electoral para garantizar que el bloqueo no se pueda volver a producir». Y ahí llegó el portazo en Navarra. «Lamentablemente, cuando uno no quiere, dos no se pueden juntar (...). Era una propuesta bastante sencilla y sensata», «sin trampa ni cartón, para evitar el fracaso de la legislatura, que es el fracaso de Sánchez y el PSOE, pero también el fracaso de toda España».

Pero Sánchez no quiso escuchar y, así las cosas, ha señalado Feijóo en rueda de prensa, «todo parece indicar que la legislatura de Pedro Sánchez es una legislatura fracasada». El presidente galelgo ha lamentado, en este contexto, «esta forma adolescente de tratar los asuntos serios». Y ha puntualizado: «Mientras ellos se divierten, los demás estamos intentando mantener las paredes del Estado, para que no se derrumbe», en alusión a las autonomías y ayuntamientos.

Sucede que estas Administraciones padecen la falta de gobierno, de presupuestos y de transferencia de las cantidades que se le adeudan -700 millones de euros en el caso de Galicia-. «Como el Gobierno no es capaz de aprobar un solo presupuesto, pretende contagiar al resto de comunidades autónomas y que tengamos un caos presupuestario. Incrementar el caos de las haciendas autonómicas y locales y estatal. Parece que le interesa bloquear el país desde todos los puntos de vista», ha reprochado.

El presupuesto, en el aire

A causa de dicho bloqueo, ha abundado, «nos abocamos al colapso de las haciendas autonómicas». Ayer mismo remitió una carta a Sánchez junto con una propuesta de Real Decreto-ley para solucionar el problema de los impagos. «En caso de colapsar, tomaremos una decisión», ha advertido. Feijóo ha admitido tener serias dudas sobre la posibilidad de presentar unas cuentas para Galicia para 2020 sin disponer de datos por parte del Gobierno central: «En este momento no puedo confirmar que podamos presentarlo», ha querido aclarar, acerca del presupuesto autonómico.

Así, en caso de no presentarlo, se avecinan dos escenarios: incumplir el déficit, la regla de gasto y la deuda pública; o aplicar recortes. Y aquí ha sido tajante: «Yo no voy a recortar el presupuesto, no voy a recortar los servicios públicos de la comunidad autónoma. Voy a cumplir el presupuesto que tenemos aprobado en el Parlamento de Galicia».