Política Feijóo concede a Pontón la foto de la reunión en San Caetano Recibirá a la portavoz nacionalista a las 10.00 y al secretario general del PSdeG a las 12.00 en Presidencia La líder del BNG había insistido en celebrar un encuentro bilateral; Gonzalo Caballero aceptaba cualquier «fórmula» pero abogaba por una cita a tres bandas

Viernes, 26 de marzo. 10.00, despacho de Presidencia en San Caetano: Feijóo recibirá a Ana Pontón. 12.00: el presidente de la Xunta se verá con Gonzalo Caballero. Encuentros bilaterales, confirmados por ABC, tal y como había pedido formalmente la líder del BNG, «como líder de la oposición». Caballero, como le afeó en O Hórreo el mandatario autonómico, se limitó a coger el rebufo a través de los medios de comunicación. No hubo propuesta formal y, a priori, tampoco mayor incomodidad con la «fórmula» a elegir por parte de Feijóo. Por más que este lunes, ante la prensa, insistiera en la idea de que un «diálogo sin exclusiones», «incluso, entre las fuerzas parlamentarias gallegas», sería «la mejor forma» de concertar la cita del viernes.

«No es el momento de que los que tenemos responsabilidades públicas nos pongamos a vernos en el espejo» ni de «hablar de nosotros mismos; es momento de hablar de los gallegos», lanzaba Caballero a media mañana, en un momento en que, aseguraba, todavía no tenía constancia de «ningún contacto» para cerrar el formato, el lugar y la hora. Lo importante, decía, era el diálogo «para pensar en los gallegos, no para pensar en las fotos».

Caballero ha insistido estas semanas, también en el Parlamento, en esa idea que retrataba a Pontón más preocupado por los flashes de los redactores gráficos que por llegar a auténticos consenso. «No nos preocupan las fotos individuales ni el foco, no buscamos protagonismo», incidía este lunes. Indirectamente, venía a acusar a Pontón de hacer lo contrario. La portavoz del Bloque dejaba poco lugar a la duda de sus intenciones cuando, la última vez el 11 de marzo, remarcaba en una misiva dirigida a Feijóo su «disponibilidad para mantener un encuentro bilateral» y «poder abordar desde nuestras responsabilidades» (presidente de un lado, líder de la oposición del otro) «los asuntos que a día de hoy son prioritarios para sacar a Galicia de la mayor crisis en tiempos de paz».

El «mejor escenario», siguió insistiendo este lunes en vano Caballero, pasaba por una «respuesta colectiva», «en vez de pensar en reuniones individuales, que por otra parte no hubo a lo largo de esta pandemia, en la que las reuniones siempre fueron entre todas las fuerzas políticas parlamentarias». «El diálogo dos a dos es más corto que si el diálogo se hace entre todos los actores», porque «tendremos dos hojas de diálogo que, en algún momento, deberían confluir y compartirse», razonó el líder del PSdeG. Pero al mismo tiempo afirmando que vería «adecuado» verse de dos en dos. «Cualquier estructura de reunión que el presidente de la Xunta formule servirá al PSdeG». Ya está hecho: Caballero entrará al despacho de Feijóo después de Caballero.

Sorpresa en San Caetano

Según indican desde el entorno del presidente de la Xunta, ha causado sorpresa en el Gobierno gallego que dos partidos que son socios allí donde pueden (ayuntamientos, Diputaciones, incluso facilitando la investidura de Pedro Sánchez) no hayan sido capaces de pactar un formato de reunión. Pontón tuvo claro desde el primer momento que quería un cara a cara. Todo quedó en manos de Feijóo y este le concedió la foto que a cuatro días de la cita seguía reprochando Caballero.

Más allá del envoltorio, que ha concentrado la atención en la previa, muy por encima del contenido, el contenido ha sido motivo de un dardo por parte del portavoz del Grupo Popular en O Hórreo, Pedro Puy. «Ya de entrada», comentó este lunes, «si usted observa cuál es el orden del día en el Pleno, que vea lo que tienen decidido tanto el BNG como el PSOE, en relación con el turno de control al presidente», apuntaba. Caballero abrirá fuego el miércoles preguntando por el «compromiso del Gobierno gallego contra la corrupción en relación con la caja B de un partido político y las informaciones que la conectan con ese partido en Galicia». Pontón retomará con «los nuevos supuestos de financiación irregular de un partido político de Galicia, en el conocido como caso Bárcenas».

«Poco» tiene que ver este tipo de preguntas con la «necesidad de colaborar y tender la mano» que pregona la oposición, afeó Puy. «Esperemos que sí, que las reuniones sean positivas y permitan avanzar en la búsqueda de un acuerdo» y que «se traduzca en acciones específicas», lanzó el portavoz popular. Quien aún reservó otro dardo, velado en dirección a Caballero, al hablar de los fondos europeos: «sería buena», lanzó, que hubiese una «predisposición a la colaboración», «particularmente» por parte de «aquellos que tienen más capacidad de influir en las decisiones que está adoptando el Gobierno de España».

En la última sesión de control, en su careo con Caballero, Feijóo ya afeó al socialista que pregonara un discurso de mano tendida que se venía abajo en cuanto tocaba confrontar en la Cámara. Aquel día también recordó que, con su empeño de reunirse, la oposición diluía el alcance de la comisión de reactivación antes de que emitiera incluso un dictamen.

Más allá del ruido, el viernes Feijóo abrirá su despacho a Pontón y a Caballero. Por separado. Y está por ver con qué resultados.