Elecciones Galicia 2020 Feijóo llama a ir «contra corriente»: «Queremos unir, no queremos fragmentar ni bloquear» El candidato a la reelección al frente de la Xunta encabeza un acto con jóvenes, a quienes llama a ser «diferentes» y libres

Pablo Pazos SEGUIR SALCEDO (PONTEVEDRA) Actualizado: 22/02/2020 12:33h

«En Galicia queremos ir contra corriente», ha proclamado esta mañana Alberto Núñez Feijóo en un acto de precampaña en Salcedo (Pontevedra), con la vista puesta en los comicios del 5-A, centrado en la juventud. Mientras en España, ha recordado, impera la política de «la división y el enfrentamiento», el candidato a la reelección al frente de la Xunta ha hecho una invitación a un auditorio eminentemente joven -unas 250 personas-: «Propongo que vayáis contra corriente». «Unir a la gente, dar la mano al contrario, entender lo que te dicen y tener tu propia opinión. Eso es ir contra corriente (...). No queremos fragmentar ni bloquear. Queremos unir y trabajar y seguir hacia delante. Creo y confío en los jóvenes», ha sentenciado.

Feijóo, quien ha puesto en valor todo lo impulsado desde la Xunta en la última década, con él al frente, en materia económica pero muy especialmente de educación -por ser uno de los pilares para los jóvenes-, ha querido en primer lugar insistir en lo que dijo hace exactamente una semana en Vigo, en su proclamación oficial como candidato: «Dije que intento actuar conforme a las convicciones, que me siento un candidato libre, que llevo más de una década siendo el presidente de la Xunta, siendo un presidente libre, y quiero volver a ser un presidente de la Xunta libre. Es lo que dije y lo que reitero».

A partir de ahí, ha centrado el núcleo de su discurso, al que han asistido, en un entorno al aire libre a las afueras de la ciudad de Pontevedra, dirigentes como el secretario general Miguel Tellado, el número uno por Pontevedra, Alfonso Rueda, y el líder local Rafa Domínguez, en mostrar su rechazo a «una Galicia fragmentada (...), llena de imposiciones (...), cuyo objetivo sea dividir (...) y enfrentar a los gallegos con el resto de los españoles». Al contrario, su idea de Galicia es la de una Comunidad donde se entiendan los diferentes, desde la tolerancia, y jóvenes y mayores se respeten mutuamente.

Feijóo ha dejado varios dardos a la oposición: «Aquellos que dicen ser los nuevos, los diferentes, que son la voz de los jóvenes, quiero decirles que todos estos que presumen de lo que no son, son más de lo mismo, los que siempre intentan adoctrinar y presionar, descalificar y manipular a los jóvenes para que no piensen libremente».

«Dividir a la sociedad es lo que no queremos, etiquetar a la gente (...), calificar de buenos o malos demócratas, progres o no progres», ha incidido. «No es nada más que más de lo mismo. Eso es lo que es la política gubernamental, lo que se intenta desde el Gobierno, intentar amordazar a la sociedad joven de nuestro país», ha proseguido. «Aquí no hay prejuicios, nuestro objetivo es buscar lo que nos une e ir disminuyendo lo que nos separa, nos interesa la moderación, la coherencia y que la gente respete al otro con independencia de lo que el otro piense».

Sumado a esto, un elogio de lo diferencial. «Yo os pido que seáis diferentes, que seáis libres, que curréis, que trabajéis, que estudiéis, eso es lo diferente, lo otro es más de lo mismo», ha defendido, para hacer una reivindicación de la formación como la herramienta para evitar la manipulación y fomentar la libertad, valor que ha ensalzado por encima de cualquier otro.

Del más joven al más veterano

Para el final, tras recordar que cuando se inició en la carrera pública no tenía carné del partido ni se lo pidieron, ha echado la vista atrás hasta 2009, cuando fue «el candidato de menor edad». Ahora, en cambio, «por primera vez seré el candidato de más edad. Pero puedo garantizaros (...) que en idealismo, por una sociedad más justa, más equitativa y más unida, que en ideas, confianza en el futuro, actitud, motivación y ganas, soy el candidato más joven de todos los que se presentan».

«Tengo la experiencia de los mayores y la energía de los más jóvenes», ha asegurado Feijóo. «Además de tener un niño de tres años, que es la energía más potente que puede tener una persona, hay una fórmula que no abandonamos desde que era el candidato más joven, infalible, para ser el presidente de todos los gallegos. ¡Es Galicia, Galicia, Galicia y también, por cuarta vez, Galicia! ¡Esa es nuestra fórmula, la fórmula de los mayores y de los jóvenes!», ha exclamado.

«Mucho ánimo y adelante en libertad», ha arengado antes de poner rumbo a Vigo para asistir al Celta-Leganés.