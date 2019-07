MUNDOS DIGITALES El efecto español en «Juego de Tronos» España se asienta en los efectos visuales de los grandes proyectos audiovisuales

David Gómez @ABCenGalicia Santiago Actualizado: 13/07/2019 22:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Quién dijo que la industria española del entretenimiento no estaba preparada para cualquier reto que se le propusiese. No solo «La Casa de Papel» ha puesto en el mapa mundial lo que España sabe hacer en series y películas. Otras empresas, otras ideas, otros procesos, tal vez más ocultos, pero igual de vitales para que una serie o película salga adelante, también tienen firma española o de españoles. Entre ellos, está El Ranchito, una empresa española responsable de los efectos visuales de algunas de las grandes escenas de «Juego de Tronos», y que ya les has llevado a la obtención de un Premio Emmy por su espectacular y metódico trabajo.

El Ranchito y otras muchas empresas o proyectos se reunieron desde el jueves hasta el sábado en La Coruña en el festival de animación, efectos visuales y nuevos media que reúne a las personas que mueven este mundo, desde los avances de la realidad virtual a la iluminación o la postproducción. Este festival, que también contó con una feria de empleo y que afirma «promueve las sinergias entre los diferentes actores de la industria» se «convierte en un punto de encuentro del talento», remarcan. El sábado acogió la conferencia «VFX Más allá del muro», conducida por Félix Bergés, Marga Villalonga, David Ramos y Javier Roca de El Ranchito. Allí explicaron la complicada y exigente forma de trabajar para un producto tan importante como es «Juego de Tronos» y una plataforma tan conciencuda en lo que hace como HBO.

Bergés cuenta en conversación telefónica con ABC cómo se llega a trabajar con la producción más importante para televisión de los últimos años. «Estaban buscando gente, les hablaron bien de nosotros, hicimos una prueba y les gustó», resume al otro lado de la línea telefónica. Parece un relato simple, pero el exigente trabajo, con confidencialidades, periodos de entrega ajustados... obliga a ser muy metódico en las escenas que se preparan para que luego sean disfrutadas por millones de espectadores. Comenzaron el 2015, con una secuencia en un episodio de la temporada 5. Una secuencia importante: la de Casa Austera, con nada más y nada menos unos 200 planos. Impone solo de pensarlo. Pero «funcionó muy bien», convirtiéndose en una de las secuencias más vistas en internet, consiguiendo un resultado satisfactorio que consiguió ganarse la confianza de los mandamases para poder repetir en las siguientes temporadas.

Bergés recuerda también que la televisión trabaja con unos límites de entrega que son «inamovibles», lo que significa que hay que llegar sí o sí al plazo de entrega al día. Pero antes hay que hacer múltiples envíos, que reciben notas devueltas por parte de la serie para que el trabajo quede perfecto. Esta y otras producciones de gran éxito los han elevado dentro del mundo de los efectos visuales, lo que les ha dado una envidiable proyección. Están trabajando en nuevos proyectos, muy grandes, pero que de momento no se pueden contar. Habrá que esperar, ya que los contratos de confidencialidad mandan por encima de todas las cosas. En El Ranchito ya han formado parte de «Jurassic World: El Reino Caído», «Lo Imposible» o «Un Monstruo Viene a Verme».

Quien también triunfa con rotunda claridad es Jesús Garrido, que forma parte del equipo de Industrial Light & Magic. Tal vez el nombre no suene al gran público, pero están detrás de efectos visuales en Aquaman, Aladdin o la nueva película de Star Wars, aunque ya trabajaron con anterioridad en anteriores episodios. Preguntado Garrido sobre si existe poco reconocimiento por su trabajo fundamental pero poco conocido a la hora de ir a ver una película al cine, recuerda Garrido que si a la gente le gusta la cinta ellos se estás sintiendo también parte del éxito de ese proyecto.

Además, remarca la importancia de que todo salga perfecto, porque sino es cuando la gente se dará cuenta de que algo ha fallado y hay algún responsable por detrás:«Si al espectador nada le resulta extraño al ver la película es que hemos hecho bien nuestro trabajo», narra a este periódico Garrido, que dirigió el viernes en Mundos Digitales una presentación bajo el título «Del papel a la gran pantalla: preproducción - producción - post producción». En ella abordó este largo proceso desde que un cliente llega con una idea hasta que esta acaba siendo ejecutada finalmente y entregada para su emisión.

Además, Garrido explica que aunque a veces pueda parecer lo contrario, en la actualidad se sigue innovando en el mundo de los efectos visuales y que continuamente se alcanzan nuevas metas. La realidad virtual es uno de los campos donde más se está trabajando en estos momentos. «No tanto como el salto que se dio, por ejemplo, con Jurassic Park, o con Matrix, o también con El Señor de los Anillos, pero estamos acostumbrados a una calidad de producto que es altísima, y parece que no se está innovando».