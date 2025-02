Crisis en el PSOE coruñés: La concejala destituida carga contra Ines Rey

La secretaria general del PSOE coruñés, Eva Martínez Acón, ha decidido no quedarse callada. Esta mañana la alcaldesa, Inés Rey, le comunicaba su cese como concejala de Innovación , Industria, Empleo y Consumo. En respuesta, Martínez Acón ha enviado una carta a los militantes coruñeses en la que explica que la regidora ha tomado esta decisión como represalia por haber reclamado a distintos miembros del Gobierno local que abonasen al partido las aportaciones ecónomicas que adeudaban . La alcaldesa, sin embargo, ha justificado su decisión «en la nula dedicación» de la secretaria del partido al Gobierno local.

«Desde la toma de posesión del actual equipo municipal, hace casi un año y medio, la agrupación vive una situación económica crítica derivada de la falta de ingresos, lo que ha impedido, entre otras cuestiones, pagar el alquiler de la sede durante varios meses », escribe la secretaria del PSOE coruñés en la misiva a la que ha tenido acceso ABC. Martínez Acón asegura que desde la agrupación local se reclamó firmar un convenio para que el grupo municipal y los concejales realizasen las aportaciones. «Un/a concejal/a con dedicación exclusiva de 59.582,74 euros/año, puede contribuir fácilmente con 243 euros mensuales (y no solo 100 €, como establece la tabla provincial) a sostener la actividad del partido y más todavía quien ostenta la alcaldía o responsabilidades remuneradas en concello y diputación», argumenta la exconcejala. «No podemos defender las normas del PSOE sólo para cobrar un salario o para sentarnos en un despacho, sino también para cumplir lo que el Partido y su máximo órgano ha dictado», añade.

Según la versión de Martínez Acón, la dirección local del partido había detectado una diferencia a la baja entre las aportaciones que había decidido la ejecutiva provincial coruñesa y las que establece el Comité Federal de Ferraz. «Tanto la alcaldesa como el portavoz municipal expresaron su negativa a hacer las aportaciones conforme a lo dictado por el Comité Federal y a hacer el abono desde la fecha de su toma de posesión como concejales», sostiene la concejala que ha sido cesada.

Martínez Acón explica que en una reunión, la propia Inés Rey «me traslada que me retira mis competencias como concejala de gobierno si no acepto que las aportaciones del Grupo Municipal Socialista se hagan en base a la tabla provincial y que el pago comience a hacerse en este momento, y no desde la toma de posesión». Asegura que no piensa aceptar el chantaje y que por eso ha sido destituida como concejala e incluso asevera que «en todas las reuniones, algunas con testigos, el tono fue totalmente desapropiado con descalificaciones personales y amenazas».

Además de las aportaciones económicas de los concejales al partido, también se produjeron discrepancias sobre el control de las redes sociales del PSOE coruñés . Según Acón, la alcaldesa pretendía que le cediese la gestión de las cuentas del partido. «Los distintos perfiles de PSOE Coruña son un instrumento de comunicación orgánica del partido, mientras que la comunicación institucional corresponde al propio concello», sostiene Martínez Acón.

La versión de la alcadesa

Fuentes del gobierno municipal aseguran a Europa Press que la destitución de Martínez Acón responde a su «nula» dedicación a las tareas del gobierno local . Justifican la destitución al criticar que, «a estas alturas del año», su concejalía tiene una ejecución presupuestaria del «16%», lo que hace «insostenible» que siga ocupando responsabilidades de gobierno, «con una dedicación exclusiva de 59.400 euros». Así, cargan contra el «absentismo laboral continuado» de Martínez Acón, a la que acusan de «falta de lealtad a la alcaldesa» y de «no respetar los acuerdos mayoritarios del Grupo Municipal Socialista» y tener «una actitud obstruccionista».