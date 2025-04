«Los sacamos de la residencia por miedo a que escaseara el material»

«Los sacamos ya no tanto por desconfianza hacia el centro, sino por el miedo a la gestión que pudieran hacer durante la crisis. La residencia nos dio aviso de que el cierre total estaba al caer, y fue pasar del ‘aquí no ocurre nada’ al desmadre. Lo hicimos por miedo a tenerlos encerrados sin saber si habría medios, y no los hay». Es el sucinto resumen que ofrece un familiar de un usuario alojado en una residencia para mayores en Santiago, en la que este miércoles se detectó un brote de coronavirus entre al menos cinco internos , sobre las razones que le impulsaron a sacar a su pariente varios días antes. Aunque el compareciente –que no revela su identidad– rechaza ofrecer más datos, sí que afirma que junto a él varias personas se avinieron a seguir los mismos pasos bajo el temor a una posible propagación del virus.

Las residencias de ancianos se han convertido en uno de los enclaves más sensibles y vulnerables desde que emergió la crisis debido a la alta concentración de personas de avanzada edad y con pluripatologías, lo que eleva considerablemente el riesgo de mortalidad entre el resto de usuarios una vez se detecta un primer infectado.

En el caso de la residencia en cuestión, los responsables regionales de los dos principales sindicatos estatales aseguran que el centro cumplía y cumple escrupulosamente todas las medidas y recomendaciones técnicas previstas en los protocolos sanitarios. Y apuntan, por el contrario, a un problema de falta y escasez de recursos , tanto en esta como en el resto de residencias de Galicia y de todo el país. «Lo que parece haber ocurrido es que la coordinacion sanitaria se ha olvidado en medio de todo de las residencias para mayores, porque mientras han distribuido material en centros sanitarios, que no cabe duda –apostilla– de que tenían que hacerlo, sí que se han olvidado un poco de las residencias. Y ahora que no hay material es cuando se acuerdan de que hace falta. A veces también habrá sido culpa de las direcciones de los centros, eso sí», opina Javier Martínez Fente, secretario de salud, servicios sanitarios y sociodependencia de Fesp-UGT Galicia.

Tanto Fente como su homólogo en CC.OO., Alfonso García Blanco, coinciden, eso sí, al señalar una falta de previsión por parte de la residencia de Santiago afectada a la hora de ordenar el cese de visitas del exterior. Varios centros de otros puntos de Galicia ya habían adoptado la medida tiempo atrás, pero en el caso del de Santiago se decidió no aplicarlo hasta este mismo lunes , lo que muy posiblemente supuso un factor de riesgo considerable. «Ese fin de semana sí que hubo un contacto entre personas de la calle y familiares, y quizás ahí sí que se tendrían que haber extremado las precauciones adoptadas», apunta García Blanco. Tras el brote, la residencia ha aislado una planta y planea hacerlo también con el resto.

Con todo, el responsable de CC.OO. hace igualmente hincapié en el problema actual de desabastecimiento . «No es lo mismo si se cuentan con elementos de protección para trabajadores y residentes, como es el caso de las mascarillas, que si no. Es algo que por lo general supone que se vaya improvisando», explica.

Galicia contaba a última hora de este viernes con nueve internos contagiados en distintas residencias para mayores de la Comunidad . Además de los cinco del centro santiagués, otros dos se encuentran en el área de Vigo, uno en el de Caldas (Pontevedra) y otro en Celanova (Orense), según datos proporcionados por la Xunta.