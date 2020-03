Covid-19 Coronavirus en España, últimas noticias: La OMS recuerda a los jóvenes que «no son invencibles» Los últimos datos de Sanidad sobre el coronavirus hablan de 19.980 casos confirmados, 1.002 fallecidos y 1.585 recuperados

España es desde esta tarde uno de los países con más casos confirmados por coronavirus en todo el mundo. Ha superado a Irán y ya solo tiene por delante a Italia y a la recuperada China. A pesar del avance de la epidemia, Sanidad ha descartado intensificar las medidas de protección adoptadas hasta ahora por España. Dichas medidas «están entre las más duras de la Unión Europea y del mundo», según Salvador Illa, ministro de Sanidad. La mayoría de ciudadanos están cumpliendo el confinamiento establecido, pero Grande Marlaska, ministro del Interior, ha señalado que «hay ciudadanos insolidarios», por lo que se han levantado 30.000 denuncias y han sido detenidas más de 315 personas. Sigue en directo toda la actualidad de esta epidemia global que tiene al país en estado de alarma desde el pasado sábado 14 de marzo.

21.04Declarado el estado de emergencia en Kiev y otras dos regiones de Ucrania El Gobierno ucraniano declaró hoy el estado de emergencia en Kiev y otras dos regiones del país, una del este y otra del oeste, con el fin de detener la propagación del coronavirus. «La correspondiente decisión se tomó tras detectarse casos de coronavirus», explicó el primer ministro ucraniano, Denís Shmigal, en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

20.54Primer fallecido en Murcia Un hombre de 70 años con patologías previas ha fallecido este viernes en el hospital Virgen del Castillo de Yecla, donde se encontraba ingresado por coronavirus. Se trata de la primera víctima mortal por esta enfermedad en la Región de Murcia. Según EP, el fallecido estaba ingresado en ese centro hospitalario, pero no en la Unidad de Cuidados Intensivos, informaron fuentes de la Comunidad Autónoma

20.48Interior hará especial seguimiento de víctimas de violencia de género con riesgo medio, alto y extremo El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que se va a actualizar el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) ante la situación de Estado de Alarma decretada por la crisis del nuevo coronavirus COVID-19. El objetivo de esto es que se haga un «seguimiento efectivo y directo» de las víctimas que constan en dicho sistema, especialmente las que están en riesgo medio, alto y extremo.

20.43El presidente de Huawei dona a España un millón de mascarillas El presidente y fundador de Huawei, Ren Zhengfei, ha donado a España un millón de mascarillas para ponerlas a disposición de las autoridades españolas para su uso en la lucha contra la expansió del covid-19 en nuestro país, informa EP. Según han explicado fuentes de la compañía a Europa Press, esta dotación estaba reservada para el personal y familiares de los empleados de Huawei en China pero la mejora en las condiciones en su país y la gravedad de la afección actualmente en España ha hecho que considere más oportuno más donarlas a nuestro país.

20.38La capital estadounidense registra la primera muerte por coronavirus Las autoridades de Washington D.C. anunciaron este viernes el fallecimiento de un hombre de 59 años que fue hospitalizado la semana pasada por COVID-19, siendo esta la primera muerte por coronavirus en la capital estadounidense.

20.30El Gobierno se inclina por prorrogar el estado de alarma, pero decidirá la semana próxima El Gobierno se inclina a día de hoy por prorrogar el estado de alarma decretado para combatir la pandemia de coronavirus, pero tomará una decisión definitiva al respecto la semana próxima, cuando disponga de los datos que le permitan valorar el impacto del confinamiento al que se ha sometido desde el domingo pasado a la población española, informan a EP fuentes del Ejecutivo. Sólo una mejora muy drástica en el número de afectados, lo que se considera improbable, podría llevar al Ejecutivo a cambiar de opinión, señalan las fuentes consultadas, que en la actualidad ven prácticamente inevitable la solicitud de la prórroga al Congreso de los Diputados. Esta petición a la Cámara Baja para que amplíe el estado de alarma ha de ser por un periodo de tiempo concreto, sin perjuicio de que el Gobierno pueda volver a solicitar nuevas prórrogas en el futuro si lo considera necesario.

20.24DGT alerta de complicaciones en salidas de València, Madrid o Barcelona, a pesar de las restricciones La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado este viernes de densidad circulatoria a última hora de la tarde en las salidas de Madrid, Barcelona, València o Vizcaya, a pesar de las restricciones de circulación impuestas por el Gobierno como consecuencia del Estado de Alarma por la epidemia del coronavirus.

20.15Los hoteles de Barcelona, listos para acoger a enfermos leves de coronavirus El Con las instalaciones cada vez más vacías y la obligación decretada por el Gobierno de cerrar a partir del 1 de abril, los hoteles catalanes se están empezando a organizar con el proyecto «Hotel Salut». Impulsado por el Consorci Sanitari de Barcelona, la iniciativa pretende ofrecer alojamiento a aquellos pacientes leves por coronavirus que requieran de aislamiento y no lo puedan tener garantizado en su entorno habitual familiar. Léelo aquí.

20.10Los aplausos a sanitarios y profesionales de servicios básicos cumplen una semana Los ciudadanos han vuelto a agradecer este viernes y por séptimo día consecutivo con aplausos, canciones y vítores el trabajo del personal sanitario que lucha contra la pandemia del coronavirus y también el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del resto de profesionales que garantizan el funcionamiento de los servicios básicos durante estos días de confinamiento.

20.03El ritmo de muertes por coronavirus es más rápido en el Reino Unido que en Italia Hace un par de semanas que se confirmó la primera muerte por coronavirus en Reino Unido y ayer ya eran 144 las personas fallecidas por causa de la pandemia. Según cálculos del periódico británico The Telegraph, esto supone que las muertes aumentan a un ritmo más rápido que en Italia, donde los fallecidos son ya 3.405, superando a China, que llegó a los 3.245. Según las últimas cifras, la tasa promedio diaria de aumento (en términos porcentuales) en el Reino Unido está siguiendo la misma trayectoria que en España. Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres. Léelo aquí.

19.56Se flexibiliza la titulación para reforzar contratos en servicios sociales El Gobierno y las comunidades autónomas han repartido el fondo de 300 millones de euros para reforzar los servicios sociales, que se han declarado como «servicios esenciales» para garantizar la asistencia de los más vulnerables, y han acordado flexibilizar «las cualificaciones» del personal de los servicios sociales para que puedan reforzarse las contrataciones ante la situación generada por el coronavirus.

19.49Residencias deben aislar a mayores con contagio confirmado de coronavirus Los ancianos a los que se confirme contagio por coronavirus en una residencia de mayores deberán ser aislados del resto, según establece la orden del Ministerio de Sanidad de medidas organizativas para tratar de controlar la pandemia de COVID-19 en estos recintos. Según Efe, la orden, que ha sido publicada este viernes, recuerda que la propagación de la pandemia de COVID-19 en las residencias hace necesario «avanzar» en medidas de coordinación para reducir el riesgo de contagio, así como tratar de la forma más adecuada a las personas que sufran la enfermedad.

19.43Polonia desinfecta las calles y el transporte público on vodka Responsables sanitarios de toda Europa pugnan por hacerse con partidas de geles desinfectantes y soluciones bactericidas con los que luchar contra el coronavirus, en un mercado marcado por la fata de suministros, pero el arsenal necesario podría estar mucho más a mano. Así lo han demostrado los bomberos de la ciudad polaca de Olsztyn, en el noreste del país, que están regando las calles con un producto nacional y disponible en grandes cantidades: el vodka. Informa Rosalía Sánchez, corresponsal de ABC en Berlín. Léelo aquí.

19.35Turquía pondrá en libertad a 100.000 presos para frenar los contagios en las cárceles El Gobierno turco llevará ante el Parlamento un proyecto de ley con el que persigue poner en libertad a 100.000 presos como una medida para frenar la propagación del coronavirus en las cárceles, según revelaron fuentes oficiales a Middle East Eye. De esta forma Turquía seguirá los pasos del vecino Irán, donde 85.000 presos han quedado en libertad de forma temporal por idéntico motivo. El ministerio de Justicia turco aseguró que no se han encontrado casos de coronavirus en las prisiones el país hasta el momento. El proyecto de ley excluirá a aquellos condenados por delitos de asalto sexual, narcotráfico o terrorismo. Las cárceles de Turquía están sobrepobladas desde el golpe militar contra Recep Tayyip Erdogan del verano de 2016. Informa Mikel Ayestaran, corresponsal de ABC en Jerusalén.

19.28Un bar clandestino en Cataluña Los Mossos d'Esquadra han denunciado esta tarde en Twitter que el propietario de una carnicería de Argelaguer, con un bar al lado, hacía pasar a los clientes por una puerta interior y así accedían al bar que desde fuera parecía cerrado. «No es por la multa, es por la seguridad de todos», han advertido los agentes.

19.25Rueda de prensa de Interior y Justicia «No se va a cerrar ningún juzgado», según el ministro de Justica, que ha explicado que si se sonociera algún contagio de coronavirus en los mismos, se desinfectarían las instalaciones y se reanudarían las labores.

19.20Rueda de prensa de Interior y Justicia Sobre los posibles desplazamientos de ciudadanos a sus segundas residencias este fin de semana, Grande-Marlaska ha informado de que la Dirección General de Tráfico, está trabajando para «adoptar medidas de controles y campañas para que después de esa pedagogía, se le pueda imponer la correspondiente sanción y no posibilitarle que haga el trasado a segudas residencias».

19.15Rueda de prensa de Interior y Justicia Campo ha señalado que «no tiene porqué limitarse la custodia compartida durante la duración del estado de alarma».

19.11Rueda de prensa de Interior y Justicia Grande-Marlaska ha detallado que en un vehículo solo puede circular una persona y si se trata de un dependiente, debera ir alguien con él. «Son medidas incómodas, pero el objetivo es eviar la propagación».

19.09Rueda de prensa de Interior y Justicia El ministro de Interior ha destacado queen los cuerpos de Policía y Guardia Civil, se conoce el contagio de 157 efectivos, un índice de contagio ligeramente superior que en el resto de la sociedad.

19.02Rueda de prensa de Interior y Justicia Sobre la posibilidad de endurecer las medidas de confinamiento, Grande-Marlaska ha recordado que las medidas que ha tomado España «son las más drásticas que se han dictado en cuanto a confinamiento» .

18.59Rueda de prensa de Interior y Justicia Campo ha anunciado que el ministerio de Justicia pone a disposición del Sanidad todos los médicos forenses de la administración, más de 700, y 180 facultativos que pueden ayudar en la realización de los análisis utilizados para detectar el coronavirus.

18.55Rueda de prensa de Interior y Justicia Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, ha querido lanzar un mensaje de ánimo: «Estoy seguro de que los sacrficios tendrán su recomensa». Ha señalado que desde el inicio de la crisis, «las administraciones de justicia hemos consesnuado todos los servicios esenciales» que han de prestarse de una manera presencial y cuáles pueden realizarse de una manera telemática que están detalladas en la resolución.

18.52Rueda de prensa de Interior y Justicia En isntituciones penitenciarias se están tomando las medidas necesarias para asegurar la salud y seguridad de los internos y de los trabajadores de los centros.

18.49Rueda de prensa de Interior y Justicia El ministro ha lamentado el asesinato de una mujer en Castellón y ha anunciado que «se han implementado medidas para que se realice un seguimiento a las posibles víctimas de violencia de género».

18.44Rueda de prensa de Interior y Justicia El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que no podemos bajar la guardia y no podemos flaquear en nuestra respuestaante el coronavirus». Aunque ha informado de que la mayoría de ciudadanos están cumpliendo el confinamiento, ha lamenado que «también hay ciudadanos insolidarios y en ese sentido, los agentes han tenido que mantener una postura de pedagogía, pero una vez transcurrido el plazo razonable, nos vemos en la obligación de que la normal debe cumplirse. Se han levantado más de 30.000 denuncias y han sido detenidas más de 315 personas».

18.40Rueda de prensa de la OMS En cuanto a los test de coronavirus, el director general de la OMS ha asegurado que se está «trabajando duro para aumentar el suministro de pruebas de diagnóstico. Hay muchas compañías que producen kits de diagnóstico, pero la OMS solo puede comprar o recomendar kits evaluados de forma independiente, para garantizar su calidad, por lo que hemos trabajado con FIND, la Fundación para Nuevos Diagnósticos Innovadores, para contratar laboratorios adicionales para evaluar nuevos diagnósticos».

18.36Rueda de prensa de la OMS Sobre el abastecimiento de los equipos de protección individual, Tedros ha señalado que se ha «identificado algunos productores en China que han aceptado suministrar a la OMS. Actualmente estamos finalizando los acuerdos y coordinando los envíos para que podamos llenar nuestro almacén y enviar equipos de protección personal a quien más lo necesita».

18.32Rueda de prensa de la OMS Tedros ha recordado que si la epidemia se extiende en países con sistemas de salud más débiles, «podría haber una enfermedad significativa y pérdida de vidas, pero a diferencia de cualquier pandemia en la historia, tenemos el poder de cambiar la forma en que esto sucede».

18.29Rueda de prensa de la OMS El director general de la OMS se ha dirigido a los jóvenes: «No sois invencibles. El coronavirus podría llevarte al hospital por semanas o incluso matarte. Incluso si no se enfermas, tu movilidad podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona».

18.26Rueda de prensa de la OMS Tedros ha señalado que el organismo internacional «seguimos aprendiendo cada día sobre el coronavirus, una de las cosas que estamos aprendiendo es que, aunque las personas mayores son las más afectadas, las personas más jóvenes no se libran». De hecho, ha concretado que «los datos de muchos países muestran claramente que las personas menores de 50 años constituyen una proporción significativa de pacientes que requieren hospitalización».

18.23Rueda de prensa de la OMS Tedros celebró que «ayer, Wuhan, no informó nuevos casos por primera vez desde que brote comenzó, por lo que Wuhan es una esperanza para el resto del mundo, de que incluso la situación más severa se puede cambiar». No obstante, «debemos ser cautelosos, la situación puede revertirse».

18.21Rueda de prensa de la OMS El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó ha señalado que «todos los días, el coronavirus parece alcanzar un nuevo y trágico hito. Más de 210.000 casos han sido reportados a la OMS y más de 9.000 personas han perdido la vida».

18.154.670 nuevos contagiados y 627 muertos en un solo día en Itlaia Italia bate un nuevo récord en su ascendente curva de muertos por el coronavirus. Son ya 4.032 los fallecidos; de ellos 627 en un solo día (el anterior récord en un solo día era de 475)., según el boletín que acaba de ofrecer Protección Civil. El total de las personas contagiadas desde el inicio de la epidemia, el 21 de febrero, se eleva a 47.021, lo que representa un aumento de 5.986 con relación al jueves. Informa Ángel Gómez Fuentes, enviado especial de ABC a Milán. Léelo aquí.

18.10Un juez ordena al presidente López Obrador tomar medidas preventivas contra el coronavirus Un juez mexicano ha ordenado al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a tomar todas las medidas y acciones preventivas necesarias para identificar a los ciudadanos contagiados por el nuevo coronavirus (COVID-19). La sentencia fue emitida el 19 de marzo por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la capital del país mesoamericano. Léelo aquí.

18.06El arzobispado de Valencia asiste por teléfono para prevenir conflictos matrimoniales ante el confinamiento El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha activado a través de la Vicaría Judicial a sus especialistas del Servicio Acompañamiento y Mediación Intrajudicial Canónica (SAMIC), dependiente del Tribunal Eclesiástico, para acompañar telefónicamente a las familias atendidas por el propio tribunal para prevenir conflictos matrimoniales y familiares ante la situación de confinamiento existente, informa EP.

18.00Los iraníes no hacen caso al Gobierno y más de un millón sale de vacaciones de año nuevo «En Irán muere una persona cada diez minutos y 50 resultan infectadas a causa del coronavirus», fue el aviso del ministerio de Salud para intentar que los ciudadanos se tomaran en serio la amenaza que supone le virus, pero no ha tenido efecto. Hoy comienza el Año Nuevo persa y la Policía iraní ha registrado más de 1,2 millones de desplazamientos por carretera, según recogió el diario The Guardian. Las últimas cifras ofrecidas por la república islámica elevan a 1.433 los muertos y 19.644 los infectados, pero las autoridades se muestran incapaces dar una respuesta firme a la propagación del virus. No hay orden de confinamiento y faltan medicinas y material médico, en este caso debido a las sanciones impuestas por Donald Trump, según insisten una y otra vez desde el ministerio de Exteriores. Teherán pide a Estados Unidos que levante los castigos, pero la decisión de la Casa Blanca ha sido endurecerlos. Japón respondió a la petición de ayuda de la república islámica y anunció una aportación de 21,5 millones de euros en material para combatir el coronavirus. Informa Mikel Ayestaran, corresponsl en Jerusalén.

17.54La UE anuncia suspensión inédita de reglas de disciplina presupuestaria La Comisión Europea ha propuesto hoy suspender las reglas presupuestarias para permitir a los países de la Unión Europea aumentar el gasto público para contener el impacto humano y económico del nuevo coronavirus sin verse penalizados. «De manera inédita, activamos la cláusula de escape general» del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para que los países puedan «inyectar en sus economías todo lo que necesiten», ha anunciado su titular, Ursula von der Leyen, según AFP.

17.49Los consumos energéticos se hunden en Italia al nivel del año 1943 Con el agravante de la pandemia del coronavirus en Italia se hunde también el consumo de energía y el país camina hacia su paralización. Con la crisis del Covid-19 los consumos energéticos han caído a un nivel que no se registraba en Italia desde el año 1943, en los tiempos de la segunda guerra mundial. En efecto, la demanda de gas, petróleo y corriente eléctrica ha caído en picado, más de un 10%, según destaca con grandes titulares «Il Sole 24 Ore». La brusca caída se ha producido sobre todo en las regiones más afectadas por la epidemia, como Lombardía, Veneto y Emilia-Romaña, las más ricas del país, representando casi el 40 por 100 del PIB italiano. Actualmente, la actividad industrial y comercial de Italia se ha reducido al 10 %; el 90 por 100 de la gente está parada en su casa, según datos de los ministerios de Economía y el de las Autonomías. Informa Ángel Gómez Fuentes, enviado especial de ABC a Milán.

17.45Estudiantes británicos celebran en la calle el cierre de los colegios mientras crece el número de muertes Los colegios británicos cerraron este viernes sus puertas, que abrirán hasta nuevo aviso, después de que el primer ministro Boris Johnson decretara la medida esta semana como una más de las anunciadas para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, permanecerán abiertos para atender a los hijos de los llamados trabajadores «clave» para que la sociedad siga funcionando, y cuya lista fue publicada esta mañana por el Ejecutivo. Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres. Léelo aquí.

17.39Trump cierra la frontera de EE.UU. con México por el coronavirus El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cerrado la frontera de su país con México para tratar de frenar la expansión del coronavirus, dos días después de haber hecho lo mismo con la de Canadá. Informa David Alandete, corresponsal de ABC en Washington. Léelo aquí.

17.37España ya es tercer país del mundo en casos confirmados Con 19.980 casos confirmados en España, nuestro país ya es tercer país del mundo en cuanto al número de contagios, según el mapa interactivo creado por el Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería, que recoge al momento los datos de los organismos sanitarios internacionales y nacionales de cada país.

17.33El Vaticano sugiere que las procesiones de Semana Santa se celebren en septiembre La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos emitió un comunicado en el que plantea sugerencias para celebrar la Semana Santa ante la difusión del coronavirus y sugiere que las procesiones se celebren el 14 y 15 de septiembre. Léelo aquí.

17.26Rueda de prensa tras el consejo interterritorial por coronavirus Luis Barriga, director del Imserso, ha señalado que hay 23.000 camas que estarían disponibles en toda la geografía española. Además ha destacado que se están «barajando distintas posibilidades para hacer prueba a todas las personas que están prestando atención en los servicios sociales».