La confesión de un detenido a otro tras el crimen de Samuel: «Tengo un problema con los gais»

Esa misma madrugada del 3 de julio, minutos después de la salvaje paliza que acabaría con la vida de Samuel , Diego M., que había iniciado la agresión, hizo una confesión a Kaio S., otro de los supuestos implicados en el crimen, que delataba su ... desprecio al colectivo homosexual: «Tengo un problema con los gais» , reveló a su amigo, al encontrarse tras el crimen en el parque Europa de La Coruña.

Diego no se refería a Samuel , al que con una brutal agresión colectiva habían dejado en estado crítico, sino a una chica que, después de la paliza, estaba con ellos en el parque, y que supuestamente era lesbiana. Este episodio se lo relató Kaio a la Policía tres días después del crimen. En esa declaración, que forma parte del sumario de la causa, al que ha tenido acceso ABC, Kaio detalló que al llegar al parque se encontró con Diego, su novia Kathy –la investigada que está en libertad provisional– y dos chicas y un joven, a quienes no conocían de nada. Kaio vio a Diego alterado, discutiendo con una de ellas, y le preguntó qué le pasaba. «Es que tengo un problema con los gais», fue su respuesta.

Aunque no era un comentario relativo a la orientación sexual de Samuel, al que poco antes habían dejado en estado crítico, esta actitud, junto a alguna otra conversación que aquella noche escucharon varios testigos, evidencia la homofobia de Diego, el individuo que, a las puertas del pub El Andén, comenzó a agredir al joven enfermero coruñés, al creer, equivocadamente, que les estaba grabando con su teléfono. La Policía, según recogen las transcripciones de su declaración, también preguntó a Kaio si durante los incidentes había escuchado alguna palabra o comentario vejatorio sobre la identidad sexual de la víctima : respondió que no. Pese a que, al menos por ahora, no lo contemplan como un crimen homófobo, los investigadores siguen recabando indicios para que la juez valore si puede ser constitutivo de un delito de odio.

Aquella noche hubo más comentarios que confirmarían la homofobia del individuo que inició la agresión, independientemente de si esa animadversión desencadenó el crimen. Primero, el testimonio de Lina, la amiga que estaba con Samuel a las puertas del pub, y que aseguró que, antes de agarrarle del cuello y tirarle al suelo, el agresor –que resultó ser Diego– repetía amenazante a su amigo: «¡Deja de grabar, a ver si te voy a matar, maricón!» . Hizo otros comentarios similares aquella madrugada.

«¡Si era un maricón!»

Dos testigos se cruzaron a dos chicos y a una chica –Diego, su novia, Kathy, y un tercer joven– cuando posiblemente se dirigían al parque Europa, con una actitud «sospechosa». Uno de ellos estaba manchado de sangre, y pensaron en un episodio de violencia de género; incluso preguntaron a la chica si necesitaba ayuda. Fue entonces cuando escucharon la conversación. «¡Cómo le dejasteis! ¡Algún día te van a dar de ti a hostias!», reprochó la novia a Diego. Y este, tal y como informó ayer ABC, le respondió: «¡Puto maricón, si era un maricón de mierda!» .

Más allá de evidenciar la homofobia de su amigo, la comparecencia de Kaio ante la Policía constató la implicación de Diego y Alejandro, alias 'Llumba', en la paliza mortal . Kaio, Alejandro y Diego son los tres jóvenes que están en prisión preventiva y a quienes la fiscal –igual que a la chica que está en libertad– atribuye un delito de asesinato. Y Kaio no tuvo reparos en explicar a la Policía claves que implican tanto a Diego como a Alejandro.

En su declaración, a la que ha tenido acceso este diario, Kaio señala a sus dos amigos. Relata que a las puertas del local vio que «Diego y 'Llumba' estaban en el suelo pegándose con un chico al que no conocía de nada». Según su versión, por supuesto exculpatoria en cuanto a su propia responsabilidad, habría intentado «separar a Diego y `Llumba' porque continuaban intentando agredir a este chico». Diego tenía «una actitud agresiva, como queriendo seguir con la pelea» , cuando «dos varones de raza negra» –Ibrahima y un amigo– intentaban ayudar a la víctima. 'Llumba' también «se encontraba bastante alterado».

La Policía implica a Kaio en el crimen, pero él asegura que «en ningún momento» tocó a Samuel y solo pretendía «que no fuera a mayores el incidente». Kaio se levantó al día siguiente trabajar, y fue cuando se enteró de la muerte de Samuel. Y decidió plantarse en la comisaría al ver en las redes sociales que le acusaban del crimen.