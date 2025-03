Cuántas veces hemos visto a la oposición en Galicia pidiéndole a a Feijóo que le haga caso «á xente do Común, ás persoas de a pé». Es una forma de atacar al ejecutivo sembrando la idea de que está formado por insensibles alejados completamente de la realidad.

Hay un tema, sin embargo, en el que a la izquierda se le olvida el pueblo llano, ese que madruga, paga impuestos y vive con la conciencia tranquila y sin molestar a nadie. Me refiero a los eucaliptos…, sí los dichosos eucaliptos .

Se quejaban estos días los sindicatos de corte ecologista que con la suspensión temporal de las nuevas plantaciones de esa especie que ha aprobado la Xunta se ha visto cierto efecto rebote, de personas que han ido a replantar antes de que entre en vigor.

Ni que decir tiene que hay que proteger la diversidad en nuestro monte y que es momento de decir hasta aquí llegamos , ahora vamos a intentar sacar rendimiento sin cargarnos el medio ambiente. Pero ojo, los que defienden que hay que arrancar hasta el último eucalipto de las tierras gallegas deberían ir a explicarlo a las aldeas, a los que tienen en el monte un plan de pensiones, los que pudieron pagar los estudios de sus nietos con una corta .

Porque el ecologismo es muy bueno, pero las facturas llegan cada mes y hay que pagarlas. A mí no me gustan los eucaliptos, ojalá Galicia fuese un vergel de carballos y castiñeiros, pero a la gente no le regalan el dinero.

Despotricar desde una plaza de funcionario o profesor es muy sencillo . Se sienta cátedra y se va uno tan tranquilo a casa. Lo complicado es salir adelante si uno viene de una familia sencilla y las tierras que le dejaron sus antepasados es lo único que tiene.

Es gente de izquierdas y de derechas, muchos votan a PSOE y BNG pero en este asunto son incomprendidos por una parte de la clase política. Precisamente por los que apelan tanto a la gente, al pueblo, pero que se olvidan de la calle cuando no les interesa.