La agonía de los trabajadores de Alcoa se prorroga una semana más

La incertidumbre se prolonga una semana más. Este domingo expiraba el plazo fijado por Alcoa en enero para buscar inversor para sus plantas de La Coruña y Avilés. La multinacional estadounidense había llegado el 18 de junio a un preacuerdo de venta al fondo de inversión suizo Parter. Pero repentinamente cambió de opinión. El viernes comunicó que el fondo no cumplía con las garantías financieras. Aunque en principio, Alcoa sólo le daba dos días para ponerlas sobre la mesa, finalmente aceptó esperar hasta el próximo 7 de julio.

El cambio de exigencias de Alcoa se conoció en medio de la enésima reunión con los representantes de los casi 700 trabajadores de las dos plantas. La cita empezó a primera hora de la tarde del viernes y continuó hasta pasadas las cuatro de la mañana. La multinacional había llamado a los comités para que diesen su visto buen a la venta a Parter, una condición que ha puesto como imprescindible para cerrar la operación. Las plantillas se negaron. El preacuerdo establece que el fondo suizo mantendrá todos los empleos durante dos años, pero pasado este tiempo podrían comenzar los despidos. Sobre todo si el Gobierno central no logra establecer medidas que permitan que la factura eléctrica sea similar a la del resto de países europeos para las industrias que son grandes consumidoras de energía.

El jueves, los comités de La Coruña y Avilés habían convocado asambleas en sus respectivas factorías. Informaron a la plantilla del documento que Alcoa les ponía sobre la mesa para estampar su rúbrica. En él figuraban los avales financieros de Parter. «Nosotros no tenemos medios para comprobar que sean correctos», explica Julio Moscowich, representante de la CIG en la planta coruñesa. Los trabajadores temían que la operación fuese un engaño y al poco tiempo de la venta estuviesen todos nuevamente ante el abismo del paro.

Decididos a no dar el visto bueno a la venta, los comités llegaron a primera hora de la tarde a un hotel en Madrid donde se produciría el que podría ser el encuentro definitivo para poner fin a los últimos ocho meses de agonía. En octubre Alcoa les había comunicado su intención de clausurar las fábricas. Pero fue la multinacional estadounidense la que decidió que el fondo no presentaba liquidez ni suficientes garantías financieras. Fuentes de Alcoa no aclararon ayer a qué se debió el cambio de opinión sobre la solvencia de Parter. Simplemente se limitaron a asegurar que quieren aclarar «las garantías financieras para que sea posible el mantenimiento de los empleos».

Sobre las ocho de la tarde, el secretario general de Industria y la Pyme, Raúl Blanco, se presentaba de urgencia en la reunión. Según el relato del comité de empresa coruñés, el alto cargo del Ministerio pedía a Alcoa que prorrogase hasta la semana próxima el plazo para sellar la venta. La multinacional estadounidense accedía sobre las cuatro de la madrugada. Durante horas, los trabajadores reprocharon a la aluminera que estaba «boicoteando, una vez más el proceso de venta cambiando las condiciones al inversor en el último momento y exigiendo unas condiciones que era imposible cumplir en 24 horas».

«Alcoa no quiere vender las plantas para ostentar una posición monopolística y quiere impedir que haya una cuota de mercado relevante en la producción de aluminio», consideró la diputada de En Común Yolanda Díaz. Desde Pontevedra el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lamentó los «vaivenes» del proceso y reclamó a Pedro Sánchez que moviese ficha para solucionar los problemas de las industrias electrointensivas. El líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, también hacía un llamamiento a «la responsabilidad» de la empresa norteamericana Alcoa en el proceso de venta de sus factorías de A Coruña y de Avilés, pero sin embargo, defendía el «compromiso» del Gobierno «pese a los atrancos».

Nueva cita el lunes

El próximo lunes, los implicados en la venta volverán a verse las caras en Madrid. Acudirán a la cita los comités de empresa de La Coruña y Avilés, Alcoa, Parter y representantes del Ministerio de Industria. El fondo suizo tendrá allí que explicar su solvencia financiera. Tras el nuevo encuentro, el comité coruñés fijará el día para realizar una asamblea de trabajadores en la factoría. Alcoa ya había desechado al otro aspirante a quedarse con las fábricas, el fondo alemán Quantum, alegando también falta de solvencia.