EE.UU. alerta de fallos de España en la lucha contra la trata de inmigrantes y mujeres

Un informe denuncia recortes en la asistencia, ausencia de compensación y escasa detección de víctimas entre solicitantes de asilo, menores y trabajadores precarios

Trump da a Hamás «tres o cuatro días» para aceptar su plan de paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
David Alandete

Corresponsal en Washington

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte de que, aunque España cumple con los estándares mínimos en la lucha contra la trata de personas, persisten deficiencias graves que ponen en duda la eficacia de la lucha contra la trata de inmigrantes y de mujeres. ... El informe anual sobre trata de personas señala una caída en el número de investigaciones y procesamientos, serias lagunas en la identificación de víctimas —especialmente entre solicitantes de asilo, menores y ciudadanos españoles— y una excesiva dependencia de unas fuerzas policiales sobrecargadas como único canal para el reconocimiento oficial de víctimas.

