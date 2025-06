División en Compromís por la decisión de romper con Yolanda Díaz: Més defiende abandonar Sumar e Iniciativa apuesta por seguir dentro

Compromís no se pone de acuerdo sobre si romper o no con Yolanda Díaz. Por el momento. Está por ver si lo hará en la reunión de la Ejecutiva permanente de la coalición valencianista que las distintas formaciones políticas que la integran —Més, Iniciativa y ... VerdsEquo— tiene previsto mantener a principios de la próxima semana, probablemente el lunes por la mañana. Y es que la cúpula de Més (la facción mayoritaria a la que pertenecen Joan Baldoví y la diputada nacional Águeda Micó) ha resuelto por unanimidad este martes a última hora de la tarde, después de un cónclave de aproximadamente cuatro horas, salirse del Grupo Plurinacional Sumar. Lo hacen, dicen, para «garantizar la capacidad de defender los intereses valencianos».

En contraposición, está la decisión de Iniciativa (el partido de Mónica Oltra y el otro diputado nacional, Alberto Ibañez), que también ha reunido a su máximo órgano directivo este martes por la tarde y aboga por permanecer en la coalición de la vicepresidenta segunda del Gobierno y «ampliar así las alianzas estatales». En cualquier caso, la decisión será «colectiva», según ha explicado el propio Baldoví, y recae ahora en última instancia sobre la Ejecutiva permanente de la coalición valencianista, que deberá ponerse de acuerdo.

Una tarea que no se torna en absoluto fácil, ya que para Iniciativa, abandonar la coalición de Díaz supondría ahondar en la división de la izquierda española y generar más ruido en torno a ella, además de que son conscientes de que no tienen el mismo peso en el Grupo Mixto (al que irían a parar junto a Podemos) que en Sumar, actual socio minoritario del Ejecutivo de coalición con el PSOE. En cualquier caso, de consumarse la amenaza de ruptura de Compromís con Sumar, Yolanda Díaz se quedaría con sólo 25 diputados de los 31 que obtuvo en las últimas elecciones generales del 23-J, ya que los cuatro diputados de Podemos también decidieron salirse en diciembre de 2023.

Por ahora, Compromís ha optado por ausentarse de todo órgano colegiado del grupo parlamentario, empezando por la reunión ordinaria de los martes que tiene lugar todos martes en la Cámara Baja. «No tiene sentido estar ahí mientras resolvemos la situación», defienden voces de la coalición valencianista.

La división de opiniones en Compromís llega después de que el viernes de la pasada semana, fecha en que finalizaba el plazo para que los distintos grupos parlamentarios presentaran sendos planes de trabajo y listas de comparecientes para la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados, activa desde hace ya casi tres meses, Sumar 'puenteara' en el último momento a la formación valenciana, que pedía citar en la Cámara Baja a Pedro Sánchez al igual que han hecho en la comisión de las Cortes valencianas, presentando un plan de trabajo que había sido liderado por los valencianistas sin la lista de comparecientes. En su lugar, hubo una propuesta genérica de comparecientes sin nombres en la que se dice que se llamará a los «máximos responsables» de la riada que dejó más de dos centenares de muertos el 29 de octubre del año pasado.

Una maniobra 'in extremis' de los de Yolanda Díaz que ha generado un nuevo choque entre el socio minoritario del Gobierno y uno de sus aliados, que denuncia incluso presiones gubernamentales por parte del ala socialista del Ejecutivo para impedir a toda costa que Sánchez figurara en el listado de la comisión. «Es un punto de inflexión» que podría «desembocar en una ruptura», llegó a decir la secretaria general de Mès-Compromís (partido mayoritario de la coalición valenciana, liderado por Joan Baldoví), Amparo Piquer.

Unas declaraciones que no hacen sino responder a un enfado más que visible por parte de los valencianistas —«evidentemente, no estamos contentos», reconocía este martes Baldoví—, que dicen únicamente haber reclamado la comparecencia en el Parlamento de todos aquellos responsables tanto de la gestión como de la reconstrucción de la riada que dejó más de dos centenares de muertos el 29 de octubre del año pasado, entre ellos, el presidente del Gobierno. Es más, fuentes internas de la coalición, hacen hincapié en que su intención no era la de dañar la imagen del jefe del Ejecutivo a su paso por la comisión de investigación, motivo por el cual habían previsto su comparecencia en segunda ronda y para hablar de las labores de reconstrucción de la zona afectada.

Se quejan, además, de no haber tenido la última palabra sobre una decisión tan relevante concerniente a su territorio tal y como está acordado en el seno del grupo Sumar. Además, explican estas mismas fuentes, la sensibilidad que pueda existir sobre la dana en la capital no es la misma que la que pueda darse en la Comunidad Valenciana. donde la población se siente igual de 'enfadada' con el Gobierno autonómico que con el central.

Aparente tranquilidad en Sumar

En Movimiento Sumar, su portavoz, el ministro Ernest Urtasun, negó el lunes que se hubieran producido toques de atención en forma de llamadas por parte de Moncloa hacia miembros de Sumar. Lo hizo preguntado por los medios en la rueda de prensa habitual del partido de los lunes y a través de un escueto «no», al tiempo que se mostró confiado en resolver todo este asunto y explica que «el grupo parlamentario pondrá encima de le mesa los nombres [de los comparecientes] cuando se decida el plan de trabajo» que habrán de someterse a diálogo y debate entre todas las fuerzas políticas de la coalición parlamentaria que lidera la vicepresidenta Díaz. Algo que se verá, según explicó, en los «próximos días».

«Es un debate normal que encontrará su cauce», restan importancia los de la vicepresidenta segunda

«Discutimos mucho y siempre alcanzamos acuerdos, es un debate normal que encontrará su cauce, encontraremos la síntesis para estar todos de acuerdo», señaló el titular de Cultura, restando importancia a las advertencias de los de Baldoví y eludiendo pronunciarse sobre si su formación sería partidaria o no de que el presidente se sentara en la comisión de investigación sobre la riada. Misma postura que la adoptada este miércoles por la líder del grupo parlamentario, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien, en una entrevista en RNE, se ha mostrado convencida de alcanzar un pacto con sus aliados valencianos.

Fuentes del partido de la también ministra de trabajo admiten en conversación con ABC que la lista de comparecientes de Compromís no era compartida por la totalidad de fuerzas del grupo parlamentario y que los votos de unos pocos integrantes no se iban a imponer a los de todo un grupo parlamentario.