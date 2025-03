Díaz arropa a Colau sin aclarar a Podemos si asistirá a sus actos de campaña

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, presentó este sábado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un acto de precampaña para las elecciones municipales del 28M. Díaz fue recibida al grito de «¡Presidenta, presidenta!» y aseguró estar «feliz» de acompañar a Colau. Se deshizo en elogios y la tildó de «extraordinariamente humana» cuya política municipal consideró modelo mundial.

La buena sintonía entre ambas es más que conocida desde hace meses. La alcaldesa de Barcelona se ha convertido en la valedora territorial por excelencia de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, el proyecto electoral con el que presentará a las elecciones generales de diciembre.

El entorno de Díaz también confirmó que participará en algún acto de Más Madrid, aunque aún se desconoce la fecha. Y eso que son rivales de Podemos. Sin embargo, su equipo sigue sin aclarar a Podemos si asistirá a algún acto de campaña con ellos.

La Secretaría de Organización del partido morado, liderada por Lilith Verstrynge, envió al equipo de Díaz una propuesta con plazas y fechas para participar en la campaña electoral del 28M que empieza el próximo día 12. Lo hizo antes de Semana Santa y todavía no han obtenido respuesta.

Fuentes del entorno de la líder de Podemos, Ione Belarra, reprochan su falta de compromiso y desorganización. Sumar aspira a ser una coalición a la izquierda del PSOE para revalidar el Gobierno bipartito y tendrá integrados a los comunes y a otras fuerzas como Izquierda Unida, Más Madrid, Compromís, Verdes-Equo... Pero donde Podemos no será protagonista a pesar de la presión que aplican para no perder poder. Ya nadie descarta que Sumar y Podemos concurran separados al no ser capaces de acordar una fórmula de primarias.

Hace unos días, Díaz dio una entrevista polémica en la que sugirió que en la Comunidad de Madrid votaría a Mónica García, cabeza de lista de Más Madrid y alineada con Sumar, y no a Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, siglas por las que es vicepresidenta segunda del Gobierno. Unas declaraciones que sentaron muy mal en Podemos, desde donde la acusaron de hacer campaña de sus rivales. Pero tampoco gustó a Izquierda Unida, que concurren en la lista de Jacinto en Madrid.

«No puedo pedir el voto; lo haría encantada, pero sí defiendo el proyecto de Barcelona en Comú» Yolanda Díaz Vicepresidenta segunda y líder de Sumar

No obstante, en Barcelona no tuvo problemas en ese sentido porque, a pesar de que Barcelona en Comú son socios de Sumar, es también cierto que es una plataforma ciudadana donde hay gente de Podemos, IU y otros, pero no son rivales.

«No puedo pedir el voto; lo haría encantada, pero sí defiendo el proyecto de Barcelona en Comú», expresó la vicepresidenta segunda en el acto de precampaña de Colau, que si bien no lo verbalizó explícitamente, sí que a fin de cuentas pidió que escogiesen la papeleta de Barcelona en Comú. «Hago un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras para que se movilicen y apoyen el proyecto de Barcelona en Comú», dijo. Colau se volverá a presentar a las elecciones municipales para intentar revalidar por tercera vez el Ayuntamiento.

«Estoy aquí apoyando a Barcelona en Comú porque es la gran apuesta para mejorar la ciudad de Barcelona. Barcelona es un ejemplo en el mundo. Estáis proyectando hacia el futuro, dibujando la ciudad que queréis para vuestras hijas», expresó Díaz. Colau le devolvió cada uno de los alagos a su compañera: «Vamos a ayudarte a ser la primera mujer progresista presidenta de de España».

La ministra de Igualdad, Irene Montero, también estuvo en Barcelona para la presentación de un libro sobre feminismo. En otros tiempos, hubiera arropado a Colau, pero las cosas han cambiado y ya no van de la mano.