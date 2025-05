El cupo de plazas para menores inmigrantes establecido por el Gobierno obligará a Andalucía a crear 1.372, Valencia 1.216 y Madrid 83

El Gobierno ha fijado este miércoles la capacidad ordinaria de acogida de menores inmigrantes no acompañados que debe tener cada comunidad autónoma. Un pequeño paso más hacia el inminente traslado de los más de 4.000 niños que continúan hacinados en centros de las ... islas Canarias desde hace más de un año.

Según los datos elaborados por el Ministerio de Juventud en Infancia, a los que tuvo acceso ABC, todas las comunidades, a excepción de dos, no alcanzan este objetivo de plazas estructurales por territorio, que corresponde a un ratio de 32 camas por cada 100.000 habitantes. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha apremiado a los técnicos y directores de las consejerías autonómicas del ramo a solucionar el déficit de plazas con este nuevo cálculo como referencia.

Para calcular la capacidad ordinaria del sistema se ha aplicado el dato total de menores extranjeros no acompañados según las comunidades que han aportado los datos de su pico máximo de atenciones y, en otros casos, la información sustraída del Registro Mena (RMENA) con fecha límite del a 31 de diciembre de 2024. En total 15.612 menores no acompañados dividido por la población del país, lo que supone una capacidad media del sistema de 32 menores por cada 100.000 habitantes.

La comunidad que más plazas debe crear según este criterio de población es Andalucía, un territorio con 8 millones de habitantes que actualmente cuenta con 1.384 plazas para atender a infancia inmigrante. Según los cálculos del Ministerio, esta región debería tener 2.756 camas habilitadas, por lo tanto debe crear 1.372.

Definición de la capacidad ordinaria del sistema para la acogida de niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompañados Plazas habilitadas actualmente Plazas que hay que crear Capacidad ordinaria 2.756 1.384 1.372 Andalucía 430 218 212 Aragón 323 109 214 Asturias 396 622 -226 Baleares 718 5.566 -4.848 Canarias 189 41 148 Cantabria 763 198 565 Castilla y León 674 173 501 Castilla-LM 2.583 2.447 136 Cataluña 1.722 506 1.216 C. Valenciana 335 75 260 Extremadura 864 244 620 Galicia 2.267 2.184 83 Madrid 504 309 195 Murcia 217 168 49 Navarra 713 634 79 País Vasco 104 15 89 La Rioja 27 256 -499 Ceuta 28 193 -165 Melilla Para calcular la capacidad ordinaria del sistema se ha aplicado el dato total de menores extranjeros no acompañados (según las CCAA que han aportado los datos de su picomáximo de atenciones y RMENA a 31 de diciembre de 2024 para aquellas que no lo han facilitado), con un total de 15.612 menores no acompañados dividido por la población total del país, lo que supone una capacidad media del sistema de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Fuente: Ministerio de Juventud e Infancia ABC Definición de la capacidad ordinaria del sistema para la acogida de niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompañados Plazas habilitadas actualmente Plazas que hay que crear Poblacion CC.AA. Capacidad ordinaria Andalucía 8.663.175 2.756 1.384 1.372 Aragón 1.352.630 430 218 212 Asturias 1.014.112 323 109 214 Baleares 1.244.394 396 622 -226 Canarias 2.258.219 718 5.566 -4.848 Cantabria 593.386 189 41 148 Castilla y León 2.397.889 763 198 565 Castilla-LM 2.120.261 674 173 501 Cataluña 8.119.550 2.583 2.447 136 C. Valenciana 5.414.296 1.722 506 1.216 Extremadura 1.052.998 335 75 260 Galicia 2.715.424 864 244 620 Madrid 7.125.583 2.267 2.184 83 Murcia 1.584.801 504 309 195 Navarra 683.525 217 168 49 País Vasco 2.240.113 713 634 79 La Rioja 327.115 104 15 89 Ceuta 83.512 27 256 -499 Melilla 87.001 28 193 -165 Para calcular la capacidad ordinaria del sistema se ha aplicado el dato total de menores extranjeros no acompañados (según las CCAA que han aportado los datos de su picomáximo de atenciones y RMENA a 31 de diciembre de 2024 para aquellas que no lo han facilitado), con un total de 15.612 menores no acompañados dividido por la población total del país, lo que supone una capacidad media del sistema de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Fuente: Ministerio de Juventud e Infancia ABC

En el caso de Madrid el déficit es de 83 plazas con respecto al objetivo marcado, algo por debajo de Cataluña, que deberá habilitar 136 camas, lo cual puede conducir a error. Esto no significa que finalmente la capital vaya a acoger menos menores no acompañados que Cataluña, puesto que estas cifras no se corresponden a traslados, si no a capacidad que debe tener cada territorio para acoger a menores cuando una comunidad se declare en situación de contingencia migratoria.

Otro caso sonado es de la Comunidad Valenciana, cuyo presidente, Carlos Mazón, se postuló frontalmente en contra de esta medida del Gobierno, declarando que en Valencia «no caben más inmigrantes irregulares». Aún así, la consejería de la Generalitat ha sido notificada de que deberá crear 1.216 plazas. Le sigue Galicia, que según los datos del Ministerio no ha facilitado datos de acogida y sus cifras han sido extraídas de RMENA, con 620 plazas de nueva creación. Las dos Castillas con quinientas cada una, Murcia con 260, Aragón -que se encuentra actualmente en un litigio judicial contra el Gobierno por la imposición del decreto para el reparto de menores- y Asturias deberán crear 200 y, por debajo de este número, el resto de regiones: Navarra (la que menos plazas nuevas debe crear), País Vasco, La Rioja, Cantabria y las ya mencionadas Madrid y Cataluña.

Actualmente hay cuatro territorios por encima de su capacidad ordinaria establecida. Baleares, Canarias y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con excesos de 226, 4848, 499, 165 plazas respectivamente.