Con la llegada de diciembre los españoles ya preparan los menús para las comidas y cenas de Navidad. Una de las fiestas más esperadas de todo el año a la que antes se le suma el puente de los días 6 y 8 por ... el Día de la Constitución y la Inmaculada Concepción, respectivamente. Por todo ello, Mercadona ya ha anunciado todos los cambios en sus horarios para las próximas fechas.

Así lo pueden conocer ya todos sus clientes que acuden con asiduidad a sus más de 1.600 supermercados ubicados por toda España, pues los nuevos horarios ya se informado en cajas y en las entradas. Los 'jefes', como Mercadona llama a sus clientes, ya saben qué días cerrarán y cuáles estarán abiertos en Navidad.

No hay duda que Mercadona se ha consolidado como la cadena de supermercados con mayor impacto en el mercado, tanto que conforme avanzó en exclusiva ABC, el Departamento de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos definió a la empresa de Juan Roig en un informe oficial como un «fenómeno cultural».

¿Cuándo abre Mercadona en el puente de diciembre?

El puente de diciembre es uno de los periodos vacacionales más esperados del año, debido a la proximidad de dos festivos nacionales: el día 6 (Día de la Constitución) y día 8 (Día de la Inmaculada Concepción). Mercadona ha anunciado que abrirá sus supermercados el 6 al caer sábado en horario habitual de 9 a 21.30 horas, salvo en el País Vasco, mientras que cerrará en toda España el lunes 8 por el segundo festivo.

Horario de Mercadona en el puente de diciembre Sábado 6 de diciembre: abierto de 9:00 a 21:30 horas.

Domingo 7 de diciembre: cierre todo el día.

Lunes 8 de diciembre: cierre todo el día.

¿Cuándo abre Mercadona en Navidad?

Después del puente de diciembre, llega la Navidad y, con ella, el último festivo nacional antes de cerrar el año. Se trata del miércoles 25 de diciembre, Día de Navidad. La celebración de este día tan señalado en el calendario alterará el horario de Mercadona, que cerrará todos sus establecimientos, al igual que el miércoles 1 de enero, Año Nuevo.

Además, los supermercados de la cadena valenciana modificarán su horario de apertura y cierre los martes 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja, respectivamente. Mercadona abrirá sus establecimientos para facilitar las compras, aunque reducirá su horario habitual, de 9 a 19.00 horas.

Horario de Mercadona en Navidad Miércoles 24 de diciembre: de 09:00 a 19:00 horas.

Jueves 25 de diciembre: cierre todo el día.

Miércoles 31 de diciembre: de 09:00 a 19:00 horas.

Jueves 1 de enero: cierre todo el día.

En cualquier caso, Mercadona recomienda a sus clientes consultar en el buscador de tiendas de su página web oficial la información detallada sobre los horarios de cada establecimiento, además de los días en los que permanecerán cerrados.