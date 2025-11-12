Las tres 'recetas' que funcionan contra los 'okupas' aplicadas por el Ayuntamiento de Castellón: 20 asaltos frenados

El Ayuntamiento de Castellón ha puesto en marcha «tres líneas de actuación» frente a los 'okupas' que han frenado una veintena de invasiones de viviendas y solares in fraganti -el último esa misma semana-, además de actuar contra otros ... intrusos ya instalados para echarles.

La primera se centra en la intervención inmediata ante entradas recientes, que «permite actuar en las primeras horas tras recibir la denuncia, gracias a la coordinación con vecinos y asociaciones, con lo que la Policía puede desalojar rápidamente a los ocupantes y evitar así que la situación se consolide», tal como han descrito fuentes municipales.

Otra misión asumida en esta lucha contra la lacra para la vivienda se desarrolla de forma permanente con la «prevención y concienciación ciudadana». De esta manera, la Policía de Barrio informa a los vecinos sobre medidas de protección, como puertas antiokupa (PAO), alarmas, cámaras de seguridad o vigilancia de los residentes. «Estas acciones permiten anticiparse a posibles intentos de ocupación y disuadir a quienes pudieran ocupar ilegalmente una vivienda», señalan.

Cuando la ocupación ya está consolidada, entra en juego la tercera línea de actuación, que consiste en el uso de todas las «herramientas legales disponibles para presionar a los ocupantes a abandonar la vivienda». Esto incluye coordinación con compañías eléctricas para suspender suministros, revisión de empadronamientos y contratos, o tramitación de expedientes administrativos.

«Además, se realiza un trabajo de investigación sobre la titularidad de los inmuebles, lo que permite instar a los propietarios a llevar a cabo medidas como tapiar, reforzar o recuperar la vivienda», añaden desde el equipo de Gobierno local de la alcaldesa Begoña Carrasco.

A pesar de estos esfuerzos, el riesgo sigue ahí y el concejal de Seguridad y Emergencias de Castellón, Antonio Ortolá, ha vuelto a criticar «la actual legislación nacional, que en muchos casos protege a los ocupantes y castiga a los propietarios». De ahí que en su ámbito de actuación en la capital de La Plana, recurran a cualquier asidero en la normativa: «Trabajamos con todos los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance para evitar el máximo de ocupaciones posibles y garantizar la seguridad de los vecinos».

En el caso de la situación de tensión de estas características más reciente, la Policía Local castellonense ha frustrado esta semana un nuevo intento de ocupación en un solar cercano a la avenida Villarreal, con lo que el balance asciende ya ascienden a 20 ocupaciones evitadas por los agentes desde el pasado mes de abril.