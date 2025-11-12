Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este miércoles 12 de noviembre

Las tres 'recetas' que funcionan contra los 'okupas' aplicadas por el Ayuntamiento de Castellón: 20 asaltos frenados

La Policía Local y la cooperación vecinal frustran intentos de invadir viviendas in fraganti y recurren a otras medidas contra los intrusos ya instalados

Sorprenden en Castellón a un fugitivo buscado por doce juzgados de toda España

El concejal de Seguridad y Emergencias de Castellón, Antonio Ortolá, junto a dos policías locales
El concejal de Seguridad y Emergencias de Castellón, Antonio Ortolá, junto a dos policías locales ABC
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Castellón ha puesto en marcha «tres líneas de actuación» frente a los 'okupas' que han frenado una veintena de invasiones de viviendas y solares in fraganti -el último esa misma semana-, además de actuar contra otros ... intrusos ya instalados para echarles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app