Suscribete a
ABC Premium
Directo
Toma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

Toma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana, en directo: comparecencia y última hora desde las Cortes hoy

Sigue en directo la última hora de la comparecencia de Juanfran Pérez Llorca en las Cortes Valencianas

IToma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana, en directo: comparecencia y última hora desde las Cortes hoy
IToma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana, en directo: comparecencia y última hora desde las Cortes hoy EP
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juanfran Pérez Llorca tomará posesión hoy como presidente de la Generalitat Valenciana tras ser investido la semana pasada con los votos a favor de PP y Vox. El pleno en las Cortes Valencianas arranca a las 12.00 horas, al que acudirá en ... representación de la cúpula nacional el secretario general del partido Miguel Tellado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app