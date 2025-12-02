Toma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana, en directo: comparecencia y última hora desde las Cortes hoy

Juanfran Pérez Llorca tomará posesión hoy como presidente de la Generalitat Valenciana tras ser investido la semana pasada con los votos a favor de PP y Vox. El pleno en las Cortes Valencianas arranca a las 12.00 horas, al que acudirá en ... representación de la cúpula nacional el secretario general del partido Miguel Tellado.

«Yo, Juan Francisco Pérez Llorca, juro que tanto como tendré el cargo de president de la Generalitat, acataré la Constitución Española y el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, sin engaño, y guardaré fidelidad a la Generalitat», son las palabras exactas que pronuncie antes de dirigirse a la cámara para hacer la proposición sobre su programa de gobierno.

El pleno comenzará con un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente de la Generalitat José Luis Olivas y tendrá lugar una recepción a las autoridades en el Salón de los Espejos de Les Corts. Además, la llegada de Pérez Llorca al Palau no sería inmediata justo después de la sesión plenaria, incluso deslizan desde su entorno que podría ser por la tarde y siempre «con discreción».