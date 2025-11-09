Suscribete a
ABC Premium

Tres hombres secuestran y violan a una mujer durante siete días en un narcopiso de Alicante

La autoridad judicial ha decretado prisión para el presunto agresor sexual y sus dos cómplices en el rapto

Detienen a una madre por echar líquido irritante en los ojos a su hijo de dos años en Alicante

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional
Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional ABC

ABC

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tres hombres han ingresado en prisión por orden judicial por su presunta implicación en el secuestro y agresión sexual a una mujer que estuvo retenida durante siete días en un narcopiso en Alicante, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales y ha ... avanzado el diario Información.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app