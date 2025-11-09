Suscribete a
Acusan a un fraile de estafar más de 220.000 euros a varios párrocos en Torrent

La investigación sostiene que el dinero presuntamente defraudado fue enviado a Colombia o Argentina

Imagen de los juzgados de Torrent, en Valencia
Un juzgado de Torrent (Valencia) ha procesado a un fraile de una residencia de sacerdotes ubicada en El Vedat de Torrent por presuntamente haber estafado más de 220.000 euros a otros párrocos compañeros suyos de la congregación, según ha avanzado Europa Press.

