Detienen a una madre por echar líquido irritante en los ojos a su hijo de dos años en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una madre acusada de casi dejar ciego a su hijo de dos años tras provocarle lesiones con un líquido irritante que le echó en los ojos durante meses, según ha publicado el diario Información ... y confirman fuentes policiales.

De acuerdo con esta información, la mujer arrestada, de 27 años, tiene una otra hija invidente de siete años, que llegó de Argelia, de donde es la familia, en circunstancias similares a las que presenta su hermano, por lo que sospechan los investigadores que también pudo provocarle tales lesiones en el pasado.

Según las mismas fuentes, el menor de dos años ha precisado de hospitalización desde el pasado mes de agosto hasta hace unos días, un periodo en el que ha mejorado su estado.

El niño se encuentra en estos momentos bajo tutela de la administración, según la misma información, que señala que la Policía baraja la hipótesis de que la mujer puede estar afectada de un trastorno.

El menor había ingresado en varias ocasiones en el Hospital General, cuyos sanitarios fueron los que advirtieron la posibilidad de que las lesiones oculares pudieran ser provocadas, activaron el protocolo y lo comunicaron al juzgado. La Policía Nacional inició una investigación que ha concluido con la detención de la madre.