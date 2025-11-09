Suscribete a
Detienen a una madre por echar líquido irritante en los ojos a su hijo de dos años en Alicante

La Policía Nacional baraja la hipótesis de que la mujer, de 27 años y origen argelino, pueda estar afectada por un trastorno mental

Imagen de archivo de una agente de la Policía Nacional en Alicante
Imagen de archivo de una agente de la Policía Nacional en Alicante
David Maroto

David Maroto

Valencia

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una madre acusada de casi dejar ciego a su hijo de dos años tras provocarle lesiones con un líquido irritante que le echó en los ojos durante meses, según ha publicado el diario Información ... y confirman fuentes policiales.

