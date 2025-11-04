Suscribete a
Operación Triunfo 2025 en Valencia: fecha y entradas del concierto en el Roig Arena

La gira del popular programa televisivo hará parada este verano en el recinto multiusos de la capital del Turia

Raphael pone en pie al Roig Arena en un concierto para el recuerdo

Imagen del interior del Roig Arena
Imagen del interior del Roig Arena MIKEL PONCE

ABC

Valencia

La gira de Operación Triunfo 2025 recalará en el Roig Arena -el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig- el próximo 18 de julio.

Los dieciséis concursantes del talent show musical se subirán al escenario para interpretar una selección de ... los temas más destacados de la edición. Así lo anunció Chenoa este lunes durante la emisión en directo de la gala 7 del popular formato televisivo.

