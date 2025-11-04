Operación Triunfo 2025 en Valencia: fecha y entradas del concierto en el Roig Arena

La gira de Operación Triunfo 2025 recalará en el Roig Arena -el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig- el próximo 18 de julio.

Los dieciséis concursantes del talent show musical se subirán al escenario para interpretar una selección de ... los temas más destacados de la edición. Así lo anunció Chenoa este lunes durante la emisión en directo de la gala 7 del popular formato televisivo.

Claudia Arenas, Crespo, Cristina, Guille Toledano, Guillo Rist, Laura Muñoz, Lucía Casani, María Cruz, Olivia, Teyou, Tinho, Max, Judit, Carlos, Salma de Diego e Iván Rojo partirán en gira por primera vez en 2026 para cantar en directo ante los miles de seguidores que se congregan cada lunes frente a sus televisiones. Las entradas para el concierto de OT2025, están a la venta en la web del Roig Arena (www.roigarena.com).

