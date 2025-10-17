Suscribete a
ABC Premium
Directo
Zelenski y Trump llegan a la Casa Blanca para hablar sobre misiles y paz en Ucrania

Las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia empezarán el 1 de diciembre

El Ayuntamiento aprobará el próximo martes la ordenanza con una moratoria para sancionar sólo a vehículos de fuera de la provincia con etiqueta A hasta fin de año

La gira de reencuentro de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh llega al Roig Arena de Valencia: fecha y entradas

Vehículos en el centro de Valencia
Vehículos en el centro de Valencia MIKEL PONCE

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las multas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valencia se empezarán a imponer a partir del 1 de diciembre con una moratoria de un mes en el que sólo se sancionará a los vehículos matriculados fuera de ... la provincia con etiqueta A (también llamados sin etiqueta).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app