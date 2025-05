absentismo. Abandono consuetudinario del desempeño de funciones y deberes propios de quien ocupa un cargo o u puesto de trabajo. A Jésica, la amante de José Luis Ábalos, cuyos emolumentos han sido costeados por fondos públicos –en este caso de lo más púbicos— y que fue contratada en la empresa Ineco, en ningún momento se le reprochó que fuese la más absentista de toda la plantilla y menos aún sancionada por ello, castigo que sí sufrieron doce empleados de la misma empresa, ninguno de ellos emparentado con Ábalos ni con cualquier otro jerarca del sanchismo.

Agudo, Ángela. Joven valenciana que sufrió un accidente en Tailandia en octubre del pasado año y que pudo ser trasladada a España – sigue ingresada en el hospital La Fe – gracias a la solidaridad española puesta de manifiesto en ayudas enviadas a su familia. (Ver crowdfunding).

apagón. Según definición de la RAE es «interrupción pasajera del suministro de energía eléctrica». Lo cual es muy cierto en el caso de dos países hermanos por nuestra común historia y lengua como Cuba y Venezuela, si bien debería añadirse que allí son «reiterados y constantes». Tratándose de España, y referido a lo ocurrido el lunes 28 de abril, festividad de san Prudencio, sería según fuente oficiales, replicadas por palmeros mediáticos: «Pasajera perturbación del suministro de energía debido a factores exógenos, que nada tienen que ver con la marcha del país –como una moto o un cohete – cuyas causas están siendo investigadas, bla, bla, bla…»

gran apagón. El propio Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del desgobierno de España. Y lo de desgobierno, más cierto que nunca.

APB. Acrónimo de Aprendizaje Basado en Proyectos, engendro perpetrado por pedagogos en virtud del cual se elimina el papel del profesor como transmisor de conocimiento y se pretende que los alumnos por su cuenta descubran América. Irene Montero se educó en una cooperativa privada que aplicaba este sistema. Como consecuencia, cuando pretendió elaborar una ley para proteger a las mujeres de la violencia, parió un adefesio que puso en la calle a cientos de violadores. (Ver pedagogo)

BOE. Siglas de Boletín Oficial del Estado en el que se publican leyes, decretos, acuerdos, convenios, nombramientos… que entrarán en vigor, o no, en función de lo que le parezca, plazca o pete a alguno de los grupos minoritarios que forman parte del régimen de Pedro Sánchez, o que le dan apoyo como Junts/Puigdemont, eso sí, teniéndole agarrado por do más duele.

barbón. Barbudo, el que tiene mucha barba, para lo cual es necesario tener mucha cara. Con mayúscula, apellido del presidente socialista del Principado de Asturias, que por ahora se está viendo libre del acoso mediático y ciudadano que le exija, (a diferencia de lo que ocurre aquí, en la Comunidad Valenciana, le hacen todos los días a Carlos Mazón), responsabilidades por la muerte de cinco mineros en la mina de carbón de Cerredo, cuya propiedad había obtenido dos permisos, uno de investigación y un segundo para retirar chatarra, pero ninguno para extraer de carbón, que era el trabajo que realizaban los mineros fallecidos. (Asesinados si el accidente hubiese ocurrido en nuestra tierra).

crowdfunding. Método de consecución de fondos para hacer frente a carencias, financiar iniciativas sociales o artísticas u otras a través de internet. Ingresos que no escaparán a los ojos de Argos Panoptes, gigante de la mitología griega con cien ojos, reencarnado en María Jesús Montero, que ha reclamado una parte sustancial de esas donaciones a la familia de Ángela Agudo, la que pidió ayuda al Gobierno de Pedro Sánchez (que como su nombre indica es de Pedro Sánchez) para que fuese trasladada a España en un avión medicalizado, pero como el Falcon está para lo que está y no para traer a Ángela, su familia tuvo que hacer un llamamiento en las redes sociales y recibió de la generosa solidaridad de las buenas gentes 301.611 euros, con los que fue posible el traslado de Ángela a Valencia. La Argos Panoptes de María Jesús Montero, no ha dejado pasar la ocasión y ha vampirizado 136.000 euros, porque Hacienda (que somos todos, pero unos más que otros) no ha perdonado ni un euro a Ángela ni a su familia.

dimitir. Renunciar, hacer dejación de algo, como un cargo o empleo. Verbo de difícil pronunciación cuando no imposible para la clase política -con lo que demuestra su poca clase- hasta el punto de que son muchos los gobernantes que lo han suprimido de su vocabulario por considerarla disléxica.

16 años. Edad del pavo ya subido de tono y que el desgobierno de Pedro Sánchez estudia si la rebaja para otorgar a quienes ya los hayan cumplido el derecho a votar. A votar al sanchismo, por supuesto. Porque de no tener bien amarrado PS que la mayoría de esos jóvenes se decantan por él, decaerá el interés hasta dejarlo en un flatus vocis más del equipo de propaganda monclovita.

marlasquear. Quedarse quieto, callado, acoquinado, ridiculizado hasta el paroxismo, sin demostrar que se tiene lo que es necesario tener para enviar sin complejos allí donde Fernando Fernán Gómez enviaba a quien le importunaba. Dícese de la terquedad que demuestran quienes se aferran a un cargo, del que resulta imposible sacarlo ni siquiera con disolventes ni agua caliente. (Ver ridículo).

pedagogo. Del griego ped- (niño) y ago (llevar). Nombre que recibía el esclavo que acompañaba a los niños a la escuela. En determinado momento de la historia, por lo visto, fueron manumitidos y desde entonces han malbaratado su condición de hombres libres destruyendo la educación con ocurrencias como la APB, Aprendizaje basado en proyectos.

Podemos-Sumar. Acuerdo, pacto, coalición o reencuentro hoy por hoy imposible de los que antaño fueron camaradas. Y tan camaradas. Como que se encamaban para mejor demostrar su camaradería (menudos pillastres los Errejón y Monedero), pero que enfrentados como están han convertido el sumar en restar, mientras que podemos ya solo es primera persona del plural del presente de subjuntivo del verbo podar. Y bien podados que están por su mala cabeza.

ridículo. El que ha vuelto a hacer Fernando Grande Marlasca (de joven con ce; de mayor con ka), al que a las pocas horas de aparecer en el BOE el anuncio de la compra de balas israelíes para pistolas de la Guardia Civil, el presidente Sánchez le ordeñaba (será ordenaba, ¿no? Pues no, ordeñaba) que se enfundase el anuncio y anulase la compra, porque sus socios minoritarios se habían puesto farrucos y ponían en peligro la estabilidad del gobierno. (Ver utópico).

selfi. Fotografía obtenida por uno mismo tanto solo o en compañía de otros, para dejar constancia de un encuentro personal o captar de fondo un paisaje, edificio, espectáculo o acontecimiento, tal como se hicieron las vicepresidentas del desgobierno de Pedro Sánchez en el funeral por el papa Francisco, lo que es demostración del nulo respeto que ambas tuvieron del momento y de su propio cargo. Luego no es quejéis. Haber votado con mayor pericia.

titulitis. Grave perturbación del ánimo del ser humano y humana producida por el virus doctoret sancheztis y que provoca en la persona afectada delirios de grandeza y la ensoñación de creer que dispone de un título universitario sin ni quiera haber pisado la secretaría de una facultad para matricularse.

utópico. Quimérico, legendario, mítico, fantástico, ficticio, ilusorio, irrealizable…que alguno de los amenazantes miembros, miembras o miembres del desgobierno de Pedro Sánchez dimita. Toda la presunta fuerza y gallardía de quienes amenazan salirse del ejecutivo queda en confeti a la hora de la verdad, porque a ver cuándo estos vuelven a pillar cacho ministerial.