El Instituto Gil-Albert premia los documentales de Adán Aliaga y del tándem Pablo Más- Gutiérrez Aragón

Las cintas 'Becket y el rinoceronte blanco' y 'La Festa. El Misterio de Elche' se alzan con los galardones de la cuarta edición del concurso DOCS ALC

El jurado concede menciones a «D'Arrels», de Román Rodríguez y otros autores, y a «Juana Francés, la fuerza oculta», de Natalia Molinos y Maxi Velloso

Presentación de los premios a los mejores documentales en el Instituto de Cultura Gil-Albert de la Diputación de Alicante
Presentación de los premios a los mejores documentales en el Instituto de Cultura Gil-Albert de la Diputación de Alicante ABC

Alicante

Los trabajos «Becket y el rinoceronte blanco», de Adán Aliaga, y «La Festa. El Misterio de Elche», de Pablo Más y Manuel Gutiérrez, son los ganadores en la cuarta edición de los Premios del Documental Alicantino DOCS ALC, convocados por ... el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

