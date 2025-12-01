El Instituto Gil-Albert premia los documentales de Adán Aliaga y del tándem Pablo Más- Gutiérrez Aragón

Los trabajos «Becket y el rinoceronte blanco», de Adán Aliaga, y «La Festa. El Misterio de Elche», de Pablo Más y Manuel Gutiérrez, son los ganadores en la cuarta edición de los Premios del Documental Alicantino DOCS ALC, convocados por ... el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha presentado este lunes en la Casa Bardin las cintas seleccionadas. «Para la Diputación de Alicante es una satisfacción presentar esta nueva edición del certamen que este año ha recibido una decena de propuestas, cinco por cada modalidad», ha manifestado Navarro.

El proyecto de Aliaga, que ha recibido 3.000 euros en la sección de director alicantino, nace tras trabajar durante varios meses en la creación de un grupo de teatro con usuarios del CRIS Ciudad Jardín de Alicante (Centro de Rehabiliación e Integración Social y Centro de Día para Personas con Enfermedad Mental). Un grupo heterogéneo de hombres y mujeres de diferentes edades, clases sociales incluso razas que tienen un objetivo común: rodar una película que cuente su realidad, y con ello, ayudar a desestigmatizar los problemas de salud mental.

La cinta ganadora de la modalidad de temática de la provincia, de Mas y Gutiérrez Aragón, recoge los momentos previos y de la celebración del Misteri d'Elx, con imágenes nunca vistas por el público.

Los ganadores han coincidido en agradecer al IAC la convocatoria y en destacar la importancia que tiene este tipo de reconocimientos para poner en valor estas producciones audiovisuales y promocionarlas para que lleguen a todos los públicos.

Además, el jurado ha acordado conceder dos menciones, sin dotación económica, a los documentales titulados «D'Arrels», de Román Rodríguez, Raka Ochoa, Teresa de la Cruz y Carmen Ivars, en la modalidad de autor alicantino; y a 'Juana Francés, la fuerza oculta', de Natalia Molinos y Maxi Velloso, en la modalidad de temática alicantina.

En esta edición, la selección ha corrido a cargo de Pilar Pérez Solano, directora, productora y guionista del Goya a la mejor película documental por «Las maestras de la República» y directora de la miniserie recién estrenada «Sorolla»; Sol Spinelli, ganadora de uno de los premios el año pasado; Mario Paul, miembro del equipo del Instituto Gil-Albert y director de Documentales; y Cristina Martínez, directora cultural del IAC.