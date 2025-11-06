Un inglés de 76 años circula 17 kilómetros en sentido contrario por la AP-7 en Alicante

La Guardia Civil investiga a un hombre de 76 años por circular 17 kilómetros en sentido contrario por la autopista AP-7, en la provincia de Alicante, poniendo en peligro la vida y la integridad del resto de usuarios. La actuación fue llevada ... a cabo por el Subsector de Tráfico de Alicante, tras ser alertado el Centro Operativo por la concesionaria de la vía y por varias llamadas de emergencia.

El pasado 18 de octubre, sobre las 22:45 horas, la Central Operativa del Subsector de Tráfico de Alicante (COTA) recibió un aviso del Centro de Gestión de la empresa concesionaria de la autopista AP-7 informando que un turismo de color blanco circulaba en sentido contrario por la calzada sentido Cartagena, a la altura del punto kilométrico 754.

Al mismo tiempo, el centro de emergencias 112 recibió numerosas llamadas de usuarios que alertaban del grave peligro. Inmediatamente, patrullas de los Destacamentos de Tráfico de Torrevieja y Orihuela se movilizaron, coordinándose y acudiendo hasta la zona para localizar e interceptar el vehículo.

MÁS INFORMACIÓN Roba más de 20.000 euros en joyas en las casas donde trabajaba limpiando en Valencia

Sobre las 23:00 horas, una de las patrullas del Destacamento de Tráfico de Torrevieja logró localizar el turismo. Pese a las advertencias que los agentes emitían mediante señales luminosas, acústicas y a través de la megafonía, el conductor continuó circulando en sentido contrario por el carril izquierdo de la autopista, haciendo que varios conductores tuvieran que apartarse para evitar una colisión frontal.

Finalmente, el vehículo abandonó la autopista por la salida 737, logrando ser interceptado por los agentes en la carretera CV-912, tras recorrer un total de 17 kilómetros en sentido contrario.

El conductor, un hombre de 76 años y nacionalidad inglesa, fue identificado e investigado por un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta, poniendo en peligro la vida y la integridad de las personas (art. 380 Código Penal).

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la atención en la conducción y seguir siempre la señalización de la vía, especialmente en accesos y salidas de autopistas, para evitar este tipo de situaciones que pueden tener consecuencias fatales.