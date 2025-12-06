Suscribete a
ABC Premium
Directo F1
Norris y Verstappen se juegan la pole en la batalla final por el título

A qué hora encienden las luces de Navidad de Alicante hoy y dónde están las calles iluminadas, árboles y los belenes

Conoce a qué hora se encienden las luces de Navidad en Alicante y dónde están las calles iluminadas y el árbol

A qué hora encienden las luces de Navidad de Alicante hoy y dónde están las calles iluminadas, árboles y los belenes
A qué hora encienden las luces de Navidad de Alicante hoy y dónde están las calles iluminadas, árboles y los belenes JUAN CARLOS SOLER

ABC

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La ciudad de Alicante ilumina la Navidad con 2,6 millones de luces led y con el gran árbol y los adornos renovados por completo al entrar en vigor el nuevo contrato de alumbrado para las fiestas.

El encendido abarca ... 130 emplazamientos con 557 arcos, 546 motivos sobre farolas, 1.800 metros de guirnaldas, 29 carteles de felices fiestas y seis figuras de suelo: dos junto al árbol en la avenida de la Constitución, tres en la Explanada y una en la plaza de la Montañeta. Estos adornos tienen forma de regalos y bolas de Navidad de gran tamaño, según ha explicado el ayuntamiento en un comunicado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app