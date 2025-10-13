Suscribete a
ABC Premium
Directo
Netanyahu y Abás asistirán finalmente a la cumbre de paz en Egipto

El último liberal

La Aemet y los elefantes de Aníbal

«Quizá sea una casualidad, quizá no, pero lo cierto es que el clima de nuestra Comunidad parece haber cambiado y que las tormentas torrenciales se están convirtiendo en algo habitual»

Agua de lluvia cubre el paseo de la playa de la Patacona en Valencia
Agua de lluvia cubre el paseo de la playa de la Patacona en Valencia EFE
Fernando Llopis

Fernando Llopis

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un 19 de octubre de hace más de dos mil años, una batalla iba a decidir si el mundo conocido sería cartaginés o romano. Por primera vez, el general cartaginés Aníbal se enfrentaba a un ejército romano con superioridad numérica. Cuando lanzó a sus ... temibles elefantes sobre sus enemigos, observó aterrorizado como los legionarios romanos, perfectamente sincronizados, abrían un espacio entre sus filas para dejar pasar a los paquidermos, al mismo tiempo que los deslumbraban proyectando la luz del sol con sus escudos y hacían sonar sus trompas de guerra para asustarlos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app