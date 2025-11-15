Suscribete a
ABC Premium

Un estudio revela que Valencia podría vivir veranos casi permanentes a finales de siglo por el cambio climático

Un trabajo de la UPV indica que las olas de calor serán más frecuentes, intensas y duraderas. También vaticina hasta 300 días anuales de calor extremo en escenarios de altas emisiones

Mercadona revela el origen de las naranjas que venderá este año en sus supermercados

Imagen de archivo de la plaza de la Virgen de Valencia
Imagen de archivo de la plaza de la Virgen de Valencia ROBER SOLSONA

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las olas de calor ya no serán episodios excepcionales, sino parte habitual del clima mediterráneo. Y en el caso de Valencia, la ciudad podría vivir veranos casi permanentes a finales de siglo debido a los efectos del cambio climático. Así lo advierte un ... estudio desarrollado por un equipo del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) y del Departamento de Urbanismo de la Universitat Politècnica de València (UPV), que analiza la evolución histórica y futura de estos fenómenos en la ciudad de Valencia entre 1979 y 2100.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app