Así fue la entrada de Mazón al Cecopi el día de la dana: la Generalitat confirma a la juez que llegó a las 20.28 horas

La Conselleria de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha remitido a la causa penal sobre la gestión de la dana unas imágenes en las que el expresidente Carlos Mazón aparece entrando en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana el 29 ... de octubre de 2024, día de la catástrofe, a las 20.28 horas. Dos minutos antes había llegado al recinto en coche con su equipo, seguido de otro vehículos con sus escoltas.

Se trata de dos grabaciones de las cámaras de seguridad del interior y exterior del edificio, en las que se puede ver a Mazón saliendo del coche y accediendo al mismo acompañado por Josep Lanuza, un asesor contratado por el PP; y Maite Gómez, directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia.

La Generalitat ya facilitó a los medios de comunicación el pasado 27 de febrero una imagen grabada por las cámaras de seguridad de la sede del 112, donde se celebró la reunión del Cecopi, en la que se podía ver al barón del PP accediendo a las instalaciones diecisiete minutos después de lanzarse el ES-Alert tardío a la población de las 20.11h.

Esa captura formaba parte de un informe firmado por el coordinador de Prevención y Emergencias de la Generalitat. En el mismo también se certificó la llegada al complejo de la ex consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, o el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

Precisamente, el funcionario -responsable de seguridad física e infraestructuras del CCE- que realizó ese documento ha declarado este martes como testigo ante la instructora que decidió conservar las imágenes por decisión propia y del subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, más allá del mes que se deben mantener por ley, «por precaución» y «por su relevancia». No recibieron instrucciones de la Generalitat para preservarlas y fue Suárez quien le pidió que realizara el informe.

La instructora reclamó las imágenes «haciendo constar la hora en la que se produce la entrada en esas dependencias» el pasado 20 de noviembre, en un auto en el que subrayó que «en el análisis del proceso de decisión por parte de la consellera, resulta relevante, dadas las funciones que se le atribuyen al presidente del Consell, funciones directivas y de coordinación, el momento en el que el presidente de la Generalitat llegó al Centro de Coordinación de Emergencias». «Dichas funciones no se pueden limitar», agregó, «a las que pudiera ejercitar presencialmente, sino que han de extenderse igualmente a las ejercidas de forma telefónica».

La magistrada de Catarroja también ha citado a declarar como testigo -todavía sin fecha- a Lanuza y Gómez al considerar que «pudieron oír cualquier comunicación sobre el envío de la alerta», entre las 19.43 y las 20.10h, un minuto antes de lanzarse el mensaje ES-Alert a los móviles. Pradas y Mazón hablaron a esa hora. Según la exconsellera, el presidente le llamó para decirle que iba de camino al complejo que también es sede del 112.