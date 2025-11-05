Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Lobato reconoce que Moncloa y Ferraz querían «el máximo ruido» con el caso de González Amador

Dos hombres protagonizan una violenta pelea con palos, mesas y sillas en el centro de Valencia

La Policía Nacional ha detenido a los presuntos autores por los delitos de lesiones y daños

La Policía Nacional desmantela una banda albanesa dedicada al cultivo masivo de marihuana en Alicante

Sigue en directo el juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso

Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional
Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional ABC
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Valencia han detenido este sábado a dos hombres, de 33 y 59 años, como presuntos autores de los delitos de lesiones y daños, tras protagonizar una violenta pelea en el centro de ... la capital del Turia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app