Dos hombres protagonizan una violenta pelea con palos, mesas y sillas en el centro de Valencia

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Valencia han detenido este sábado a dos hombres, de 33 y 59 años, como presuntos autores de los delitos de lesiones y daños, tras protagonizar una violenta pelea en el centro de ... la capital del Turia.

Según fuentes policiales, el altercado se produjo en la calle a plena luz del día, donde ambos implicados comenzaron a agredirse con palos y llegaron a lanzarse mesas y sillas de la terraza de un establecimiento.

Los hechos ocurrieron sobre las once y media de la mañana, cuando agentes de Policía Nacional fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 para que acudiesen a la plaza San Agustín de Valencia, donde al parecer se estaba produciendo una pelea con palos entre dos hombres.

Al lugar también acudió la Policía Local, donde varios testigos indicaron a los agentes que los implicados en la pelea se habían dirigido hacia la calle Arquebisbe Mayoral. Una vez allí, los policías encontraron a un hombre «tumbado en el suelo con la cabeza ensangrentada, quien manifestaba sufrir un fuerte dolor en cabeza y brazos« y a otro varón con »un corte sangrante a la altura del mentón y, junto al mismo, un palo de madera fracturado«, tal y como ha detallado la Policía en un comunicado.

Las pesquisas realizadas por los agentes determinaron que ambos implicados habrían iniciado la pelea en la calle Guillem de Castro, continuándola en la zona de San Agustín, hasta llegar a Arquebisbe Mayoral. Al parecer, durante la agresión , llegaron a lanzarse mesas y sillas de la terraza de un establecimiento, provocando daños en el mobiliario.

Asimismo, uno de los agresores habría golpeado al otro con la pata de una de las mesas del local, mientras que el segundo aseguraba que este le había cortado la cara con un cuchillo. No obstante, las autoridades no localizaron ningún arma blanca al registrar a los sospechosos ni en las inmediaciones.

Como consecuencia de la agresión, uno de los dos presuntos autores fue trasladado a un centro hospitalario, donde le escayolaron ambos brazos y le atendieron por posibles lesiones en la cabeza.

Por todo ello, y tras varias indagaciones, los agentes detuvieron a ambos hombres como supuestos autores de los delitos de lesiones y daños. Los dos han pasado ya a disposición judicial.