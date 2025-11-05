Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este miércoles 5 de noviembre
El tiempo
La Aemet avisa de fuertes lluvias, tormentas y las primeras heladas del otoño

Muere un motorista tras chocar contra un contenedor de obra en Valencia

El siniestro tuvo lugar a última hora del martes en la calle Doctor Moliner, donde también resultaron heridos leves dos personas que circulaban en patinete

Se cuela en vestuarios de decenas de empresas para robar y se gasta todo en cupones de la ONCE

Imagen de la motocicleta después del grave accidente acontecido este martes por la noche en Valencia
Imagen de la motocicleta después del grave accidente acontecido este martes por la noche en Valencia ABC
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un motorista ha muerto en un grave accidente de tráfico registrado este pasado martes por la noche en la calle Doctor Moliner de Valencia, en el que también resultaron heridos leves dos personas que circulaban en patinete, según confirman fuentes oficiales.

De acuerdo ... con fuentes presenciales consultadas por ABC, el piloto, de 22 años de edad, perdió el control del vehículo en la citada calle, delante de la iglesia de San Pascual Baylón, donde chocó contra un contenedor de obra y salió disparado varios metros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app