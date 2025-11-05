Muere un motorista tras chocar contra un contenedor de obra en Valencia

Un motorista ha muerto en un grave accidente de tráfico registrado este pasado martes por la noche en la calle Doctor Moliner de Valencia, en el que también resultaron heridos leves dos personas que circulaban en patinete, según confirman fuentes oficiales.

De acuerdo ... con fuentes presenciales consultadas por ABC, el piloto, de 22 años de edad, perdió el control del vehículo en la citada calle, delante de la iglesia de San Pascual Baylón, donde chocó contra un contenedor de obra y salió disparado varios metros.

El suceso tuvo lugar pasadas las nueve y media de la noche y, según estos testigos, la motocicleta quedó totalmente destrozada tras el fuerte impacto contra el contenedor de obra, que llevaba prácticamente ubicado en esta zona casi un año. MÁS INFORMACIÓN El juicio por 43 enchufes del PSOE de Benidorm arranca este jueves con 32 testigos entre técnicos y funcionarios Todos los implicados en el siniestro fueron trasladados con urgencia al Hospital Clínico de Valencia. Sin embargo, a pesar de la labor de los sanitarios para tratar de salvarle la vida al motorista, en el citado centro se ha corroborado su muerte tras infructuosas maniobras de reanimación.

