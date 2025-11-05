Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Lobato reconoce que desconfió del origen del correo sobre González Amador y que Moncloa quería «el máximo ruido»

Detectan un brote de sarna con 14 casos confirmados en una residencia de Catral (Alicante)

La Conselleria de Sanidad recomienda tratamiento a siete de los 19 trabajadores del centro por contacto estrecho

Muere un motorista tras chocar contra un contenedor de obra en Valencia

Sigue en directo el juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso

Imagen de archivo tomada en un hospital de Alicante
Imagen de archivo tomada en un hospital de Alicante JUAN CARLOS SOLER
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado un brote de sarna en un centro residencial de Catral (Alicante), que se declaró hace una semana tras el diagnóstico positivo de una trabajadora y su hijo.

Según confirman ... a ABC fuentes sanitarias, los primeros casos se registraron el pasado miércoles 29 de octubre. La revisión de los residentes detectó hasta doce afectados más y, respecto a los 19 trabajadores de la residencia, se ha recomendado tratamiento a siete de ellos por contacto estrecho, no por confirmación clínica por el momento. El Centro de Salud Pública de Orihuela está llevando el seguimiento del brote.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app