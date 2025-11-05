Detectan un brote de sarna con 14 casos confirmados en una residencia de Catral (Alicante)

La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado un brote de sarna en un centro residencial de Catral (Alicante), que se declaró hace una semana tras el diagnóstico positivo de una trabajadora y su hijo.

Según confirman ... a ABC fuentes sanitarias, los primeros casos se registraron el pasado miércoles 29 de octubre. La revisión de los residentes detectó hasta doce afectados más y, respecto a los 19 trabajadores de la residencia, se ha recomendado tratamiento a siete de ellos por contacto estrecho, no por confirmación clínica por el momento. El Centro de Salud Pública de Orihuela está llevando el seguimiento del brote.

La sarna es una infestación cutánea causada por un ácaro microscópico llamado Sarcoptes scabiei. Aunque puede resultar molesta por el picor intenso que produce, no se trata de una enfermedad grave ni peligrosa, según aclaran desde la Conselleria de Sanidad. MÁS INFORMACIÓN Valencia abre el nuevo centro de mayores 'El Pilar' como «respuesta a una histórica demanda vecinal» Se transmite por contacto directo y prolongado con la piel de una persona infestada, por lo que solo suele afectar a convivientes o contactos muy cercanos. El tratamiento es sencillo y generalmente eficaz: consiste en la aplicación de una crema o loción específica que elimina el ácaro y sus huevos. También existen opciones de tratamiento oral. Con las medidas adecuadas de higiene y tratamiento simultáneo de las personas afectadas y sus contactos, la sarna se controla con cierta rapidez. Es importante recordar que la infestación no está relacionada con la falta de limpieza personal, y que una detección temprana y el seguimiento de las indicaciones sanitarias garantizan una resolución completa sin complicaciones. En cualquier caso, matizan que todos los años se registra algún brote de sarna en lugares donde hay convivencia de mucha gente.

