Denuncian discriminación por el valenciano en un bar de Altea: «Nos ha coaccionado para que le habláramos en castellano»

La Plataforma per la Llengua ha difundido una denuncia ante la Generalitat Valenciana de un hombre por sentirse discriminado en un bar de Altea (Alicante) por utilizar el valenciano para comunicarse. El hostelero al que acusan ha alegado que le conminaron a usar este idioma como si fuera obligatorio, un extremo que ellos niegan.

«Nos hemos dirigido al camarero en valenciano y nos ha respondido de manera irrespetuosa y humillante que él no hablaba eso«, han iniciado su relato en esta queja. »Y de malas maneras nos ha recriminado y coaccionado para que le habláramos en castellano«, han asegurado.

Finalmente, concluyen su resumen de lo sucedido con estas palabras: «Al quejarnos, ha seguido alterándose y chillándonos de forma muy irrespetuosa».

Por su parte, el hostelero ha alegado al respecto que «el cliente, desde que llegó, está hablando valenciano y no quiere hablar en castellano porque dice que hay que hablar en valenciano y que hay que hablar como él».

Además de asesorar a este valencianohablante del municipio vecino de Pego, también en la provincia de Alicante, la Plataforma per la Llengua -que se autodenomina 'la ONG del catalán'- ha difundido en sus redes este caso. «Aquí se habla en castellano, no en valenciano», han resumido, acerca de este enfrentamiento, que han presentado como «un nuevo episodio grave de valencianofobia» y de «discriminación lingüística a Altea». Y anuncian que asesorarán al afectado.