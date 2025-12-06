Cuatro heridos, dos graves evacuados en helicóptero, en un accidente entre dos coches en Alicante

Un accidente grave de tráfico en la carretera nacional N-340 a la altura de Cox (Alicante) ha causado cuatro heridos, dos de ellos graves evacuados en helicóptero para su hospitalización urgente, tal como han informado desde el Consorcio Provincial de ... Bomberos.

Ha ocurrido este viernes cuando dos vehículos han colisionado y los Bomberos han tenido que excarcelar a uno de los lesionados, atrapado en el interior de uno de ellos.

Aparte de los dos heridos evacuados en helicóptero medicalizado, los otros dos han sido trasladados en ambulancia igualmente para ser hospitalizados. Los cuerpos de seguridad han restablecido el tráfico tras la finalización de las tareas de rescate y limpieza de la vía.

Han intervenido efectivos de los servicios sanitarios de emergencias, de la Policía Local y de la Guardia Civil, además de tres dotaciones de Bomberos del Parque de Orihuela y el helicóptero medicalizado de la Generalitat Valenciana, entre otros medios.