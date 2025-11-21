El Centro de Arte Hortensia Herrero prepara un programa especial de actividades para familias en Navidad
A partir del 14 de diciembre y hasta el 4 de enero habrá concierto de villancicos, actividades familiares y visitas nocturnas
Sigue en directo la declaración de Ayuso sobre la condena del fiscal general, García Ortiz
Valencia
El Centro de Arte Hortensia Herrero, que acaba de cumplir su segundo aniversario, prepara su programación especial para llenar de arte y creatividad las próximas Navidades en Valencia.
Las actividades especiales arrancarán el 14 de diciembre y se prolongarán ... hasta el domingo 4 de enero. Esta programación especial incluirá un concierto de villancicos interpretados por el Cor Jover Virelai de voces blancas, diferentes actividades pensadas para toda la familia y visitas nocturnas a centro cerrado.
Además, desde el 2 de diciembre los visitantes del CAHH podrán disfrutar de un belén, obra del belenista valenciano Pedro Ródenas, creado específicamente para este espacio y ambientado en el interior del circo romano de Valentia.
Programa
1.- Villancicos en el CAHH. A cargo de «Cor Jove Virelai».
Fecha: 14 de diciembre
Precio: 15 euros
Todos los públicos
2.- Visitas nocturnas.
La visita guiada nocturna permite descubrir el museo desde otra perspectiva recorriendo la colección de la mano de un guía experto y fuera del horario habitual, cuando el CAHH ha cerrado sus puertas al público.
Fechas: 19 y 26 de diciembre y 2 de enero
Precio: 15 euros
Todos los públicos
3.- Actividades para familias.
Manos al arte. Esta actividad sensorial está diseñada para bebés de entre 6 y 36 meses e invita a los más pequeños a sumergirse en el mundo del arte contemporáneo de una manera divertida y educativa, explorando diversas texturas, colores y formas.
Fechas: 20, 26 y 30 de diciembre y 2 de enero
Precio: 7 euros
Público: familiar (6-36 meses)
Arte con-tacto. Esta actividad invita a explorar el arte de una manera diferente: a través de los sentidos y, especialmente, el tacto. Durante esta visita participativa, las familias compartirán momentos de descubrimiento, observando las obras no solo con los ojos.
Fechas: 20 y 27 de diciembre y 3 de enero
Precio: 7 euros
Público: familiar (+6 años)
Misión en el Museo. En esta actividad, los niños no son simples visitantes, sino que se convierten en auténticos exploradores de pistas y secretos ocultos en las obras y salas del CAHH, poniendo a prueba su capacidad de observación, deducción y trabajo en equipo.
Fechas: 21 y 27 de diciembre
Precio: 7 euros
Público: familiar (+5 años)
Click&CAHH. Este taller invita a descubrir cómo la fotografía, la pintura y la escultura pueden contar quiénes somos y qué huella dejamos en el mundo. Cada participante creará un collage con su propio retrato para reflexionar sobre su marca personal de una forma divertida y creativa.
Fechas: 21 de diciembre y 4 de enero
Precio: 7 euros
Público: familiar (8-12 años)
Un museo ideal. Esta actividad ofrece a las familias la oportunidad de recrear en 3D su propia versión navideña del Centro de Arte Hortensia Herrero utilizando una reproducción recortable y diversos materiales.
Fechas: 26, 28 y 30 de diciembre y 2 de enero
Precio: 7 euros
Público: familiar (+4 años)
Entre arte y lectura. Se trata de un taller de lectura y arte en el que se lee el libro «La maleta», de Chris Naylor-Ballesteros, desde el que los niños y niñas repasarán las obras de David Hockney y harán un pequeño recorrido por el museo.
Fechas: 27 y 28 de diciembre y 3 y 4 de enero
Precio: 7 euros
Público: familiar (+6 años)
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete