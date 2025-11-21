Suscribete a
El Centro de Arte Hortensia Herrero prepara un programa especial de actividades para familias en Navidad

A partir del 14 de diciembre y hasta el 4 de enero habrá concierto de villancicos, actividades familiares y visitas nocturnas

El Centro de Arte Hortensia Herrero, que acaba de cumplir su segundo aniversario, prepara su programación especial para llenar de arte y creatividad las próximas Navidades en Valencia.

Las actividades especiales arrancarán el 14 de diciembre y se prolongarán ... hasta el domingo 4 de enero. Esta programación especial incluirá un concierto de villancicos interpretados por el Cor Jover Virelai de voces blancas, diferentes actividades pensadas para toda la familia y visitas nocturnas a centro cerrado.

