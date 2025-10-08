Suscribete a
ABC Premium

Castillo de fuegos artificiales hoy en Valencia por el 9 de octubre: nuevo horario y dónde verlo

El evento pirotécnico tendrá lugar en las inmediaciones de la Ciudad de las Artes y las Ciencias

Imagen de los cortes de tráfico previstos por el castillo de fuegos artificiales en Valencia por el 9 d'Octubre
Imagen de los cortes de tráfico previstos por el castillo de fuegos artificiales en Valencia por el 9 d'Octubre abc

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Valencia comienza este miércoles las celebraciones por el festivo autonómico del 9 de octubre con el disparo de un castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo, en el puente de Monteolivete, que se avanza a las 22 horas por ... la previsión de lluvias tras suspenderse el espectáculo previo de drones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app