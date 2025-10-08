Castillo de fuegos artificiales hoy en Valencia por el 9 de octubre: nuevo horario y dónde verlo

Valencia comienza este miércoles las celebraciones por el festivo autonómico del 9 de octubre con el disparo de un castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo, en el puente de Monteolivete, que se avanza a las 22 horas por ... la previsión de lluvias tras suspenderse el espectáculo previo de drones.

Desde el mismo miércoles 8, a las 6:00 horas, el puente permanecerá cerrado al tráfico en el sentido hacia Instituto Obrero y, desde las 22:00 horas del pasado martes está prohibido estacionar a ambos lados del paseo de la Alameda, desde el puente del Regne hasta plaza de Europa y desde la plaza de Europa hasta el puente del Assut de l'Or, y a ambos lados de Profesor López Piñero, entre la plaza de la Maratón y la rotonda de la avenida de la Plata-Alcalde Reig.

Por otro lado, se cortará el acceso a Valencia desde la V-15 entre las 22:30 horas de la noche del 8 y hasta la 1:00 de la madrugada del 9, según ha confirmado el consistorio en un comunicado.

Así, el Puente de Montolivet, próximo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias donde se verá mejor en todos sus aledaños, se convierte en el escenario en el que Pirotecnia del Mediterráneo se encargará de llenar el cielo de la ciudad de luz y color. El consistorio detalló que el castillo de fuegos artificiales tendrá un gran formato y contará con un diseño creado, específicamente, para esta celebración.

Con una carga de 819 kilos de pólvora, el disparo combinará ritmo, color, luz y estruendo para envolver al público en una experiencia sensorial vibrante, tal y como ha explicado la pirotecnia con sede en Vilamarxant, que viene de participar recientemente en el prestigioso Festival de Fuegos Artificiales de Cannes.