Los bomberos advierten de la proliferación de himenópteros en «entornos sensibles» en Valencia

Con la llegada del verano, no solo suben las temperaturas, también se dispara la presencia de himenópteros, insectos como abejas, avispas, abejorros y hormigas que, lejos de limitarse al campo, cada vez invaden más espacios urbanos, generando inquietud entre los vecinos y cierta alarma social en la Comunidad Valenciana.

En concreto, en Valencia el servicio de himenópteros que desempeña el Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia, ha detectado recientemente «entornos especialmente sensibles«, como es el caso del Centro de Día Fuente de San Luis, donde se ha encontrado un nido en un poste a 4 metros de altura.

04/07/2025

🐝Servicios de retirada de avispas en centros escolares y asistenciales, dos entornos especialmente sensibles.

📍 Centro de Día Fuente de San Luis nido en un poste a 4 m de altura

📍 Colegio Rosa Llàcer 3 nidos distribuidos en canastas de baloncesto@AjuntamentVLC pic.twitter.com/pLtwiDAJZh — Bombers Ajuntament València (@bomberosvlc) July 11, 2025

Por otra parte, también se han localizado tres nidos en canastas de baloncesto en el colegio Rosa Llàcer. Por ello, los profesionales insisten en que la ciudadanía debe llamar al 112 cuando vean un enjambre de abejas, dado que se trata de una especie protegida.

Qué hacer si te pica un himenóptero

Ante una picadura, la primera acción debe ser lavar la herida con agua y jabón, así como aplicar hielo o compresas frías en la zona. Si es de abeja, se debe quitar el aguijón lo más rápido posible sin presionar sobre el saco que contiene el veneno con el fin de evitar que se extienda más.

Si la reacción es local, con estas medidas y la administración de antihistamínicos será suficiente. En sistemáticas, se deberán dar estos medicamentos orales o parentales y corticoides, siendo clave la rapidez a la hora de suministrarlo en caso de anafilaxia, cuyo tratamiento será la adrenalina (1 mg/ml) en la cara externa del muslo a la dosis de 0,01 ml/kg de peso hasta un máximo de 0,5 ml, lo más precozmente posible y traslado a un centro médico para completar el tratamiento según los síntomas, de acuerdo con las recomendaciones del SEAIC.

Cómo prevenir las picaduras de himenópteros

Para prevenir las picaduras de himenópteros, los profesionales sanitarios recomiendan extremar la precaución, sobre todo en verano, en lugares rurales y en prácticas deportivas al aire libre, así como tampoco andar descalzo por jardín o campo, evitar perfumes, colonias o preparaciones aromáticas, comprobar la presencia de insectos en el coche antes de conducir y no hacer movimientos bruscos ante ellos pues la mayoría no pican si no son provocados.

Entre el 56,6% y el 94,5% de la población ha sido picada

Según especifica el Comité de Alergia a Himenópteros de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, entre el 56,6% y el 94,5% de la población adulta ha sido picada al menos una vez en su vida por estos insectos. De ellos, se estima que puedan dar una reacción local extensa en el 2,3% al 18,6%, mientras que las más graves, poco frecuentes, tiene una tasa entre el 2,3% y el 2,8% de la población rural, alertando esta entidad que se trata de «una enfermedad potencialmente mortal».

Los himenópteros más representativos de esta orden de insectos y responsables de la mayoría de picaduras son la abeja de la miel, la avispa papelera, la avispa terriza y otros más extraños como el abejorro. Se estima que entre un 3,5 y un 22% de la población general puede llegar a padecer una reacción alergia por picadura, aunque una pequeña parte experimentará un cuadro grave.