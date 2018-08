Emergencias «El valle está totalmente afectado, es un desastre medioambiental» El incendio de Llutxent ha quemado unas 3.000 hectáreas de Gandía y ha calcinado 40 casas

Ya son tres días en los que el fuego no deja de ser protagonista en seis municipios valencianos. Miles de personas se encuentran desalojadas de sus hogares, desinformadas de la situación, según denuncian, y a la espera de buenas noticias. Una de ellas, la extinción total del fuego. Hasta el momento, los consorcios provinciales de bomberos informan de que ya se encuentra estabilizado.

«Estamos desinformados. Se han mantenido muchas reuniones, pero la inestabilidad de la situación no asegura nada», cuenta Mercedes Ferrando Espí, propietaria de una casa rural en la urbanización de Llutxent. Pese a la incertidumbre, asegura que la actuación de las autoridades les «transmite mucha seguridad».

«El valle está totalmente afectado, es un desastre medioambiental. Seguimos esperando», cuenta Mari Carmen Cañes, presidenta de la Asociación de Vecinos de la Drova.

Por ahora, el fuego ha quemado unas 3.000 hectáreas de los términos de Gandía, Llutxent, Ador, Quatretonda, Pinet y Barx. También ha calcinado unas 40 casas de las diferentes urbanizaciones. Valeria Moreno, estudiante de Magisterio y con casa en Montesol, indica que ha subido para poder ver el estado de su vivienda, pero no ha podido pasar. «Le he señalado a una persona que estaba acompañada de un guardia civil mi casa y me ha dicho que está afectada por el fuego», lamenta.

Un total de 31 medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio, declarado el pasado lunes en Llutxent. Durante la jornada de este jueves se están incorporando a las tareas de extinción 17 helicópteros y 14 aviones. La alta humedad y la lluvia de esta noche ha ayudado a que el fuego no vaya a más, en los dos puntos activos de Llutxent y Marxuquera.