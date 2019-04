Elecciones valencianas 2019 Toni Cantó: «Si le vigilo estrechamente, creo que puedo obligar a Bonig a firmar un acuerdo como el andaluz» El candidato de Ciudadanos a la Generalitat asegura que se siente preparado para el papel negociador en un gobierno compartido: «En el Congreso he aprendido mucho»

Seguir Rosana B. Crespo @rosanabcrespo VALENCIA Actualizado: 24/04/2019 22:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Qué le parece que el PP tenga como uno de sus ejes de campaña pedir el voto útil?

Pues que no se lo creen ni los suyos. Para empezar, Ángel Garrido ha hecho como otros dirigentes del PP como Bauzá, que descontentos por la deriva conservadora y por cómo se ha plegado su partido al nacionalismo se han ido. Igual que ha ocurrido con algunos socialistas, por ejemplo Celestino Corbacho, Paco Vázquez o Soraya Rodríguez, que han venido a nuestro partido. Creo que estamos consiguiendo que cada vez el centro se ensanche más.

Entre las cosas que les echa en cara el PP es que les copien propuestas educativas o económicas como la bajada de impuestos y que ahora carguen contra À Punt cuando votaron a favor de la ley que la ponía en marcha.

El PP dijo que iba a bajar los impuestos y ha llevado a cabo la mayor subida de la democracia con Rajoy. En esto, así como en la lucha contra la corrupción, el PP tiene muy poca credibilidad. En cuanto a la televisión, nosotros confiábamos en que se llevara a cabo una gestión despolitizada y buena. Pero Empar Marco sólo ha conseguido un 20% de los ingresos publicitarios previstos. O mintió o debe dimitir. Y además ha creado un ente absolutamente politizado donde ella y la directora de informativos han hecho promoción de Compromís. Todo esto me hace reflexionar sobre el dinero que pagamos por esta televisión. En materia educativa, los problemas con la elección de lengua empezaron con el PP. Y los creadores oficiales del barracón son ellos.

¿Ha echado de menos más presencia de las cuestiones valencianas como la financiación en los debates nacionales?

No tengo esa percepción. Anoche oí a Albert Rivera reivindicando la necesidad de que se pueda estudiar en la lengua que se quiera. Ahí estábamos. Cuando se habló de financiación autonómica estábamos. Cuando Albert denunció los privilegios de algunos, como el cuponazo vasco, estábamos. Igual que cuando habló de un pacto educativo, de un pacto contra la corrupción o de tener salarios más dignos. Entiendo que aunque el debate fuera en clave nacional, los principales problemas de los valencianos estaban presentes. Pero pienso que Ximo Puig provocó este adelanto electoral para que no se hablara de la Comunidad Valenciana, para que no se pusiera el foco en lo mal que ha gestionado y en cómo cedió la educación, la televisión pública y la economía al Compromís más sectario.

¿Usted tiene miedo a Vox?

No. Hay partidos que tienen propuestas con las que no comulgo y no me dan miedo porque no pactaré con ellos.

«Aspiro a convencer a los votantes de Podemos y de Vox; si alguien se ha pegado con los corruptos y los nacionalistas en el Congreso he sido yo» Toni Cantó

¿Cómo ve que se apele a ese peligro que supone Vox por parte de la izquierda?

Lo hizo en el pasado el PP con Podemos y ahora lo hace la izquierda con Vox. Son partidos a los que les interesa movilizar el voto del miedo porque no hay una gestión que les apoye. Pero la política creo que debe de ser distinta y tenemos que centrarnos más en las propuestas que en «el miedo a». En todo caso, entiendo al votante de Vox y de Podemos, entiendo su cabreo y su frustración porque se han sentido engañados una y otra vez. Aspiro a convencerles porque si alguien se ha pegado con los corruptos y los nacionalistas en el Congreso he sido yo.

Habla mucho de qué harán si gobiernan, pero tendrá que ser en un ejecutivo compartido en el que habrá que negociar. ¿Se ve preparado para ese rol?

Sí. Llevo negociando años en el Congreso. He conseguido que se aprobaran muchas PNLs, he conseguido pactar multitud de enmiendas, tengo relación con gente de todos los partidos porque me he tenido que sentar con ellos, he sido el presidente de una comisión sobre financiación de partidos cuyo dictamen de aprobó. Eso fue un esfuerzo muy grande y he aprendido mucho.

MIKEL PONCE

¿En qué cuestiones puede ver que sería más difícil para usted sentirse cómodo con PP y Vox?

El único ejemplo que tengo es el que ha llevado a cabo mi partido en Andalucía a la hora de pactar medidas con el PP. La mayoría de ellas tienen que ver con la eliminación de chiringuitos, de enchufados, de gasto prescindible, con bajada de impuestos, con ayudas a autónomos... si le vigilo muy estrechamente, creo que puedo obligar a Isabel Bonig a firmar un acuerdo parecido aquí. Pero no hay que fiarse.

¿Hay algo de Vox que no dejaría pasar?

Es que no voy a pactar con Vox, aspiro a hacer un acuerdo como en Andalucía con el PP.

Pero Vox pondrá sus condiciones para apoyar un Gobierno, esté o no dentro de él.

Todo dependerá del sitio en el que nos coloquen los valencianos el día 28. Creo que será mejor hablar de esto el 29.

¿A qué cree que se debe el estancamiento de Ciudadanos que pronostican las encuestas?

No he visto ninguna encuesta que pronostique estancamiento, la media siempre da crecimiento. E históricamente hemos conseguido más apoyo del que auguraban las encuestas.

Usted se siente de centro, pero se niega a pactar con la izquierda. ¿Qué PSPV sería para usted un partido con el que pactar?

No existe. Es triste que un partido con esa historia se haya podemizado en lo económico y haya entregado toda la política territorial al nacionalismo.

MIKEL PONCE

¿Ve bien que se haga un llamamiento a la moderación en campaña? ¿Usted cumple con ella?

Me considero una persona bastante moderada, pero me cabrean algunas cosas: la corrupción, ver cómo se le entrega la cartera de Economía a un anticapitalista de Compromís o cómo se le da la Eduación a un talibán como Marzà.

¿Mantendrán de número dos por Castellón a Cristina Gabarda, quien ha declarado en juicio por un presunto delito de injurias?

Creo que Cristina cometió un error y tardó pocos minutos en retirar la crítica. No le doy mucha importancia. Entiendo que estas cosas se lleven hasta el máximo en una campaña, pero yo he recibido amenazas e insultos y me han dicho verdaderas barbaridades, y nunca he denunciado a nadie. Ojalá hubiera sido la gente del PP tan diligente a la hora de denunciar a quienes nos han robado.