José Luis Torró: Joe Biden bebe agua de Requena

Digo yo si los vinos de Requena no se habrán sentido celosos estos pasados días. Todos los esfuerzos, que no han sido pocos, de los bodegueros de su extenso término, que los hay buenos y excelentes, para dar a conocer la calidad de sus caldos procedentes de una variedad como la bobal, a la que han conseguido sacar el mejor rendimiento, se encuentran a golpe de fotografía difundida a la velocidad del tuit, que es un agua surgida de las entrañas de su término municipal, Fuente Primavera, la que está en la mesa en la que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden , comparte pizza con los soldados de la 82 División Aerotransportada.

No había duda de que las botellas de agua que se veían en la mesa eran de una de las marcas de la compañía San Benedetto envasa y vende. Un agua mineral natural, dice la compañía, «de mineralización débil caracterizada por la adecuada proporción de los minerales y oligoelementos que la componen. Su composición particularmente equilibrada, ayuda a depurar y regenerar tu organismo. El manantial, con un caudal de 100 litros por segundo está situado a una profundidad de 180 metros y se caracteriza por una estabilidad duradera en el tiempo y por una pureza innata por la baja permeabilidad del terreno».

Por estas cosas de la globalidad, la imagen de ese ágape de confraternización del presidente USA con sus marines puede que se convirtiese en viral, que es algo así como aparecer en el cuadro de honor de tu colegio aunque sea durante un breve periodo de tiempo como es el que ahora domina la comunicación. Y el agua requenense, que ya era bien conocida, termina por ser objeto de comentario y columna de opinión.

Tiene su aquel que los vinos, y cómo no, los embutidos de Requena, unos y otros con buena y merecida fama por su calidad, queden preteridos momentáneamente por un agua presente en una mesa alrededor de la cual comen soldados yanquis a los que acompaña Joe Biden. De entre los ingredientes de la pizza se ha hablado que contenía chorizo y jalapeño, razones mas que suficientes para que el señor Biden buscase en el agua Fuente Primavera un inmediato alivio y consuelo para contrarrestar el picante.

Y así fue como un agua valenciana estuvo mucho mas tiempo junto al presidente Biden, e incluso dentro de su organismo en forma de repetidos tragos, que el presidente Sánchez que, por mucho que lo lleva intentando, no hay modo ni manera de que consiga un mano a mano con el presidente de los USA.

Tampoco estos pasados días de cumbres europeas y atlánticas ha sido posible esa cara a cara. Y los medios de comunicación sanchistas, que son una mayoría en este apesebrado país, han sido ahora mas discretos y cuidadosos, al no anunciar encuentros bilaterales entre el presidente americano y el español, como los que nos anticiparon en junio del pasado año, durante la cumbre de la OTAN en Bruselas, y que no pasó de ser un paseo de veintinueve segundos, de no mayor duración que la pregunta que formula alguien con problemas de próstata y no conoce la ubicación de los servicios en los que hallar pronto alivio.

Medio minuto puede parecer poco, pero para alguien como el presidente Sánchez, dotado de virtudes paranormales de las que carecemos el resto de los españoles, son mas que suficientes si quienes se encargan de hacer el relato en verso y prosa lo cuentan con la pasión y fruición con que exaltan el quehacer diario del presidente.

Ahora no ha habido encuentro con el presidente USA, pero Pedro Sánchez ha conseguido para España , como Antonio Costa para Portugal , que ambos países sean considerados una « isla energética », que se anuncia como el curalotodo de la sangría que supone el disparatado coste de luz, gas y combustible. Veremos en que quedan las albricias y ditirambos dedicados al presidente Sánchez a la hora de recibir la próxima factura.