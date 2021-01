Ximo Puig, del desprecio al «modelo Ayuso» a liderar la incidencia del coronavirus en España

Alberto Caparrós SEGUIR VALENCIA Actualizado: 26/01/2021 21:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La hemeroteca se ha revuelto este martes con toda su crueldad contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El pasado 30 de septiembre, la Comunidad Valenciana registraba la menor incidencia del coronavirus en toda España con apenas 105 contagiados por cada 100.000 habitantes. El barón socialista no desperdició la ocasión para atacar a su homóloga de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso: «Madrid no es el ejemplo de nada en la gestión de la pandemia del coronavirus».

Este martes, la Comunidad Valenciana se ha situado como la autonomía española con mayor incidencia del Covid-19, con 1.423 positivos por cada 100.000 habitantes, 461 puntos por encima de la Comunidad de Madrid con el «modelo Ayuso» denostado por Puig.

«Lo que está claro es que el modelo de Madrid no nos sirve». El presidente valenciano no escatimó adjetivos para despreciar la gestión de la dirigente del PP: «Con toda claridad digo que Madrid no es el ejemplo de ninguna manera de lo que ha sido la gestión de la pandemia. Respeto absolutamente sus decisiones y su vía, pero la vía valenciana no tiene absolutamente nada que ver con la de Madrid».

No han pasado ni cuatro meses y la Comunidad Valenciana, principal referente de los gobiernos autonómicos del PSOE, encabeza los peores registros de la pandemia del coronavirus en España con la y con la mayor cifra de ingresados y muertos por el Covid-19 de todo el país en la última semana, de acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Sanidad.

Unas cifras que se solapan con la controversia por el hospital de campaña de la Generalitat en Valencia, que el pasado domingo tuvo que ser desalojado por las rachas de viento y con las discrepancias internas en el Gobierno autonómico entre el PSPV-PSOE y sus sus socios de Compromís y Podemos, que reclaman a Ximo Puig medidas más drásticas ante el descontrol del coronavirus.