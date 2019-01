Un centenario del Valencia Club de Fútbol de vodevil

Actualizado: 31/01/2019 21:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los aficionados del Valencia Club de Fútbol llevábamos mucho tiempo esperando el Centenario. Momento para celebrar una historia brillante, para sacar pecho y sentirse orgulloso. Años de títulos y éxitos, también de grandes sinsabores y batacazos, en definitiva, 100 años del Valencia, uno de los emblemas de la ciudad, una de nuestras marcas más conocidas y queridas, salvo en Getafe claro. Por todo lo anterior les reconozco que no entiendo nada.

Me sorprende que el presidente del Valencia, Anil Murthy, se jacte de no haber destinado un sólo euro del presupuesto a los actos del Centenario ¿Para qué? Supongo que el Centenario para un diplomático tiene pinta de no ser otra cosa que un mero registro numérico, así nos va. Pero si profundizas un poco más, llegas a la triste conclusión que lo que está pasando con el Centenario no es más que el reflejo de la catarata de chapuzas con las que el club se maneja en su día a día en cuestiones de protocolo e imagen. El Palco de Mestalla, es el ejemplo más claro.

Algunas imágenes que nos deja la presente temporada deberían invitar a la reflexión de sus dirigentes. Juan Roig por ejemplo, si Juan Roig han leído bien, se las tuvo tiesas con una empleada del club cuando en un partido de la presente temporada se presentó en el palco con sus nietos para presenciar el encuentro. Aclaración, Roig accedía a sus localidades, pagadas a precio de oro, no invitado por el club. La respuesta para el presidente de Mercadona fue que los menores de 16 años no pueden entrar a tan exclusivo espacio. Al final y con tensión, Roig...entró. Pero hay más. Semanas después la situación se repitió con el Director General de un gran Banco, para más “escarnio”, patrocinador del equipo, y al que también al acudir con su hijo, los empleados del Club le explicaron que no podía acceder al palco. Las normas son las normas y aunque sean de un carácter tan ridículo, se cumplen a rajatabla.

Pero el éxtasis de la sin razón se dio la noche de Champions en la que la Juventus visitó Mestalla. Presidencia de la Generalitat se dirigió al Valencia para informar que el jefe del Consell, Ximo Puig, asistiría al partido. La respuesta del Valencia fue que el palco estaba lleno y que lo sentían mucho. Ante la insistencia de la Generalitat la mejor solución que a algún genio se le ocurrió fue colocar al presidente en la grada. Al menos tuvieron el detalle de no mandarle entradas para un partido del Levante UD que visto lo visto…

Todo lo explicado, son los casos que demuestran como Meriton y sus ejecutivos viven a espaldas de la sociedad valenciana, enemistándose a partes iguales con empresarios e instituciones, de las que por cierto, quizá algún día necesiten ayuda. Y resulta que todo esto lo preside y maneja a su antojo un diplomático, pues menos mal....