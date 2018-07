Gandía Bonig evita la polémica interna y mira a las primarias del PP: «Nuestro adversario no está dentro, sino fuera» La presidenta del PPCV ha asegurado en un encuentro con militantes junto a Pablo Casado que lo «importante» es «salir unidos» del proceso

En plena vorágine política entre los candidatos a presidir el Partido Popular y con la mirada puesta en la fecha de las primarias del PP (20 y 21 de julio en Madrid) Isabel Bonig, presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), ha asegurado este domingo, que lo "importante es el proyecto político y salir unidos de este proceso" de primarias en que está inmerso el PP.

Isabel Bonig ha hecho estas declaraciones este mediodía durante el encuentro con militantes en Gandía el que ha participado el candidato a presidir el PP Pablo Casado, según un comunicado del partido. La dirigente popular ha manifestado que la Comunitat es "emprendedora, esencial y básica para la cohesión no solo económica sino también política y social de ese proyecto común del que nos sentimos orgullosos y que se llama España".

"Los valencianos hemos contribuido durante siglos al avance cultural, patrimonial, económico y social de España. Es una tierra muy importante para los desafíos que tiene este país, el engranaje para mantener la cohesión y el PPCV siempre ha sido reivindicativo pero leal con el proyecto de España y el proyecto nacional", ha afirmado.

Ha asegurado "sentirse orgullosa" de los más de 9.000 militantes que votaron la pasada semana en las primarias y ha afirmado: "Con la misma libertad seguiremos votando en el congreso dentro de cinco días. Libertad y responsabilidad son dos cualidades de nuestros militantes".

"Este PPCV impulsó este proceso de primarias que estamos viviendo y fuimos capaces de abrirlo y participar en un momento complicado tras las elecciones de 2015", ha dicho Bonig para añadir que apela a "ese sentido de la responsabilidad y de la unidad, del orgullo de pertenecer al PP, porque de aquí ha surgido este proceso participativo".

«Gobernados por perdedores»

Según Bonig, "esta tierra está gobernada por un tripartito de perdedores. Con un PSPV más situado en la vertiente nacionalista que en el constitucionalismo, un Compromís que ya no engaña a nadie y Podemos".

"Su hoja de ruta es la misma que se inició hace veinte años en Cataluña y lo estamos viendo en el control de los medios públicos, de la sociedad y en la educación, que lo usan como un instrumento no de igualdad, libertad y progreso sino de control para transformar la sociedad para sus intereses. Eso no lo vamos a permitir desde el PPCV y tampoco a nivel nacional".

Bonig ha manifestado que el PP "ha sido grande cuando ha ampliado su base social, cuando todo el mundo de centroderecha se ha sentido representado con el proyecto político que ha transformado, con errores pero también con muchos aciertos, esta Comunidad y este país".

Ha mostrado su deseo de una única candidatura de unidad "pero, pase lo que pase si al final hay votación, el día 22 tenemos que salir todos unidos porque lo importante es el proyecto político y porque nuestro adversario político no está dentro sino fuera".

"Porque Puig y Oltra no pueden seguir enfrentando y coaccionado a los valencianos y porque Sánchez no puede seguir pagando peajes a aquellos que no quieren ni respetan a España", ha concluido.