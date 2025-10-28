La comparecencia de Marlaska arrastra a Robles y Albares a aclarar sus gastos reservados

Por primera vez desde que gobierna Pedro Sánchez, los tres ministros con fondos para gastos reservados -Defensa, Interior y Exteriores- saldrán de la irregular opacidad con la que los estaban gestionando y acudirán al Congreso a rendir cuentas sobre su uso. Lo ... harán forzados por una petición registrada por el PP el pasado 7 de octubre, dos días después de que ABC destapara que estas comparecencias, obligatorias por ley, no se estaban produciendo.

No obstante, los tres ministros están demostrando un ánimo muy desigual a la hora de dar estas explicaciones incluso cuando se sabe que llegan con años de retraso al Congreso. El titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, será el primero en acudir a la comisión de control de los fondos reservados, popularmente conocida como comisión de secretos, y lo hará este martes, tras solicitarlo a petición propia un día después de que el PP exigiera que rindiera cuentas.

El exmagistrado decidió dar este paso acudir sin esperar a lo que hicieran sus compañeros de Gobierno, que han pasado las dos últimas semanas dando evasivas y arrastrando los pies. Así, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no registró su petición de comparecencia hasta el pasado viernes, dos semanas después que lo hiciera el titular de Interior y una vez que la sesión de éste ya tuvo fecha y su celebración era inminente.

En cuanto a Robles, obligada doblemente a este ejercicio de transparencia por los fondos reservados de Defensa y por ser la responsable política del Centro Nacional de Inteligencia, su dirección de comunicación ha optado estas dos semanas por no responder o señalar su desconocimiento sobre qué haría la ministra.

No fue hasta este lunes, con la comparecencia propia de Albares ya solicitada, cuando estas fuentes se limitaron a señalar que «lo estamos tramitando para cuadrar también con los compromisos internacionales y la comparecencia en misiones». En este sentido, señalaron que Robles tiene que acudir a un Consejo de Asuntos Exteriores de Defensa en Bruselas, viajar al Líbano y a una reunión de la Iniciativa 5+5 en Túnez -asociación informal de países para promover el intercambio de ideas, la confianza mutua y la cooperación-.

Robles, la más opaca

Su petición de comparecencia aún no figura en la web del Congreso, y como el resto, debe ser remitida a la Cámara por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños, que este lunes tampoco aclaraba si la había enviado ya o no. Así la responsable ministerial con mayor obligación de rendir cuentas sobre los fondos reservados es la que más ha tardado en iniciar los trámites una vez descubierto que estaba incumpliendo sus obligaciones legal y lo ha hecho, además, con más opacidad que sus compañeros de Gobierno.

Los titulares de Defensa, Asuntos Exteriores e Interior acudirán así en fechas distintas a diferencia de lo que sucedió durante las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, en las que los ministros con fondos reservados se coordinaban entre ellos y con el Congreso para acudir a rendir cuentas el mismo día.

La ley establece que los ministros con fondos para gastos reservados deben comparecer de cuentas es obligatoria y debe producirse cada seis meses, y aunque nunca se ha cumplido con esta periodicidad sí se venía produciendo aproximadamente una vez al año y a petición propia -sin necesidad de reclamarlo la oposición- hasta que Pedro Sánchez llegó a Moncloa.

La comisión de secretos oficiales está presidida por la máxima responsable del Congreso, Francina Armengol, y solo forman parte de ella los portavoces de los grupos parlamentarios. Este martes se estrenará en este órgano este martes la nueva portavoz del PP, Ester Muñoz, en sustitución de Miguel Tellado.