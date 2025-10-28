Suscribete a
La comparecencia de Marlaska arrastra a Robles y Albares a aclarar sus gastos reservados

El titular de Interior va este martes a la comisión de secretos tras pedirlo el PP y los otros dos ministros buscan fecha

El Gobierno planeó darse poder para declarar secretos asuntos ajenos a la seguridad nacional

Los ministros José Manuel Albares y Margarita Robles conversan en el Congreso
Los ministros José Manuel Albares y Margarita Robles conversan en el Congreso
Ana Sánchez

Por primera vez desde que gobierna Pedro Sánchez, los tres ministros con fondos para gastos reservados -Defensa, Interior y Exteriores- saldrán de la irregular opacidad con la que los estaban gestionando y acudirán al Congreso a rendir cuentas sobre su uso. Lo ... harán forzados por una petición registrada por el PP el pasado 7 de octubre, dos días después de que ABC destapara que estas comparecencias, obligatorias por ley, no se estaban produciendo.

