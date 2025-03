Comité Federal del PSOE: sopor, trámite, ausencias y presencias

El Comité Federal del PSOE, «por asentimiento», ratificó este sábado los cambios en la cúpula del partido propuestos por su secretario general, el presidente Pedro Sánchez. En su discurso en abierto, de casi una hora, apenas les dedicó cinco minutos. La jornada, transcurrida ... sin tensión alguna, confirmó lo ya conocido: que en este Partido Socialista nadie cuestiona las decisiones unilaterales de un líder plenipotenciario.

No hubo debate, nadie preguntó el motivo de los relevos y todos los asumieron como la pócima mágica necesaria para alejar el fantasma de las malas encuestas, que prevén ya el 'sorpasso' claro del PP de Alberto Núñez Feijóo. «¡Vamos a ganar las elecciones!», repetían algunos dirigentes a su salida del cónclave, pasadas las dos y cuarto de la tarde, enchufados con una buena dosis de 'coaching'.

Odón Elorza, convertido en crítico asiduo, se quejaba en los días previos del riesgo de convertir el Comité Federal en una suerte de 'atrezzo' donde unos invitados aplauden «al encenderse la luz de aviso». Este sábado no asistió a la cita el diputado por Guipúzcoa y algunos compañeros aprovechaban, en privado, para devolver la estocada: «No hay que hablar por ahí para tener un minuto de gloria sino aquí, en el Comité Federal».

Ya las llegadas a Ferraz apuntaban la intrascendencia de una reunión que perdió toda su pompa dos días antes, el jueves, con el goteo de nuevos nombramientos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nueva vicesecretaria general; el exlendakari Patxi López, portavoz en el Congreso; la ministra de Educación, Pilar Alegría, voz autorizada de la ejecutiva; Miquel Iceta, secretario de Memoria Democrática; Juanfran Serrano, adjunto de Organización; e Iván Fernández, secretario del Pacto de Toledo.

Gracias y poco más

A todos ellos, por su nombre de pila, los mencionó Sánchez uno a uno para agradecerles su responsabilidad, igual que a «Adriana» Lastra, a «Héctor» Gómez y a «Felipe» Sicilia les aplaudió el trabajo realizado. De los motivos para que estos dejen su labor y otros los sustituyan, ni una sola palabra. Aunque el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, sí quiso subrayar que el paso a un lado de Lastra se debe, única y exclusivamente, a la necesidad de cuidarse por su embarazo de riesgo.

«Cuando se debilita la conexión con los ciudadanos, hay que presentar cambios», declaró Barbón ante los medios, bendiciendo el resto de modificaciones anunciadas por el presidente. En el desfile de barones –Víctor Ángel Torres (Canarias), Eneko Andueza (País Vasco), Salvador Illa (Cataluña), Juan Lobato (Comunidad de Madrid), Luis Tudanca (Castilla y León)– apenas se distinguieron matices: cierre de filas, apoyo al secretario general y rearme para las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2023.

Solo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sembró una nota discordante cuando se le preguntó por las alianzas del Gobierno que tantas veces ha criticado: «Hoy no vengo a hablar de los socios porque incluso me duele que a alguno lo podamos llamar socio. Yo llamo socio al que le puedo dejar la llave de mi piso cuando me voy de vacaciones».

Faltaron Javier Lambán (Aragón), Ximo Puig (Comunidad Valenciana), Juan Espadas (Andalucía), Francina Armengol (Baleares) y María Chivite (Navarra). Pero vista la puesta en escena, con los cargos que el Comité Federal ratificaba este sábado sentados ya de inicio detrás del secretario general, poca falta hacía su presencia.

Sánchez pronunció un discurso eminentemente ideológico, con una defensa constante de su acción de gobierno y una acusación hipotética de lo mal que estaría llevando la crisis la derecha, «con recortes», frente al «escudo social» tejido por «el Gobierno de coalición progresista». Habló 49 minutos, en lo que pareció una reedición del debate sobre el estado de la nación, antes de pasar de puntillas por el 'leitmotiv' de la convocatoria: los cambios en su dirección.

Candidatos, en enero del 2023 ratificados

Ya a puerta cerrada, donde no hubo intervenciones críticas entre las diecinueve peticiones de palabra solicitadas, el Comité Federal aprobó el calendario de primarias para las municipales. Habrá dos fases diferencias: una entre septiembre y octubre para los municipios de más de 20.000 habitantes, y otra entre noviembre y diciembre para el resto.

El 20 de septiembre deberán haber enviado sus candidaturas los postulantes a las primarias en los municipios de más de 20.000 habitantes, donde se votará el 9 de octubre. En la siguiente tanda, los candidatos podrán dar el paso hasta el 20 de noviembre y se votará el 11 de diciembre.

El Comité Federal socialista ratificará definitivamente a los candidatos a las elecciones municipales en su reunión ordinaria del 28 de enero del 2023. Tendrán pues cuatro meses de margen para trabajar en sus municipios. «Tenemos ganas de ganar, sabemos hacerlo, somos el partido que más veces lo ha hecho. Lo hicimos en 2019 y lo vamos a volver a hacer, no me cabe ninguna duda, en 2023», arengó Sánchez a los suyos.