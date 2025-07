La prisión revive el trauma en el PSOE y Sánchez se desentiende ahora

Cuando el PSOE intentaba recomponerse de dos traumáticas semanas, llegó la imagen más dura posible. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE hasta hace apenas 20 días, entrando en la cárcel de Soto del Real. La bomba, que vuelve a destrozar internamente al partido, ... impactó de lleno en la Conferencia Internacional para la Financiación al Desarrollo, la cumbre de la ONU que empezó este lunes en Sevilla y en la que el presidente del Gobierno se ha volcado por completo, con varias intervenciones diarias y la firme intención de no regresar a Madrid hasta finales de semana.

En el momento exacto en el que la noticia salió del Tribunal Supremo, Pedro Sánchez estaba rodeado de líderes mundiales en el Palacio de Congresos de la ciudad hispalense, el mismo escenario en el que hace solo siete meses ratificó a Cerdán como secretario de Organización cuando ya había sospechas sobre su figura. El presidente, ajeno todavía a la gravedad de la situación y de que en cuestión de minutos el juez iba a comunicar su decisión, dio paso a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; y António Costa, al frente del Consejo Europeo. Se le vio serio de puertas adentro, y centrado en la intensa jornada que tenía por delante, inevitablemente eclipsada por las noticias que llegaban desde Madrid.

En Moncloa asumieron desde el primer momento lo que implicaba la imagen de que el hombre fuerte del Partido Socialista empezara la semana entrando en prisión apenas 20 días después del demoledor informe de la UCO. No lo esperaban «tan pronto» quizá, pero tampoco fue una gran sorpresa. «Es el siguiente capítulo, para nuestra desgracia, de la novela que ya está en marcha», resumieron, sacando pecho de haber apartado al ex número tres en cuanto su implicación se conoció.

El presidente mantuvo esa línea discursiva durante la rueda de prensa que compartió con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres: «Tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la Justicia. Será la Justicia la que tenga que dirimir las responsabilidades de Santos Cerdán», repitió Sánchez, desentendiéndose por completo.

El 'timing' no pudo ser más implacable con el presidente, siempre tan preocupado de los eventos y cumbres internacionales. Apareció en la rueda de prensa con Guterres -alguien que conoce bien las tareas de gobierno como ex primer ministro de su país, Portugal- con España entera en vilo por las noticias que salían de Las Salesas, y según fue avanzando el turno de preguntas las alertas digitales, la de ABC entre ellas, ya confirmaron la noticia del ingreso en prisión de uno de los más estrechos colaboradores de toda su carrera política. Hasta el punto de que al último informador que le tocó preguntar pudo recoger esa última hora. Nada que le hiciera cambiar su respuesta, dispuesto a pasar de puntillas por la noticia de mayor impacto del día para centrarse en la cumbre.

El Gobierno, que defendió a su ex secretario de Organización hasta el último minuto, apuesta ahora por marcar la máxima distancia. Lo que también hicieron los colaboradores más cercanos al presidente es recurrir a la ironía de la «casualidad» de que, en plena cumbre de la ONU, el presidente tuviera que encajar varias noticias tan complicadas: primero fue el «fraude de ley» que el TSJ de Extremadura vio en la manera en la que Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, se hizo con el acta de diputado para ser aforado. Y después llegó el goteo sobre Cerdán. Todo en menos de una hora y mientras Sánchez ejercía de anfitrión de 60 jefes de Estado y 200 delegaciones.

Aún así, lo que no comparten en la Moncloa es la estrategia de defensa del ex número tres del partido, que denuncia una cacería política contra él -lo volvió a hacer ante el juez- e incluso niega reconocerse en los audios investigados: «Nosotros sabemos lo que es eso y sabemos distinguir. Las pruebas contra él son muy claras», zanjan.

Igual que ha hecho en otros momentos desde que se conoce la dimensión de la trama corrupta del PSOE, el jefe del Ejecutivo también aprovechó el escenario para cargar, de nuevo, contra el Partido Popular: «Desde el punto de vista político, creo que hay una posición muy distinta por parte del partido que yo dirijo, a otras organizaciones políticas que no asumen ningún tipo de responsabilidad», lanzó. Después, en la Moncloa defendían ese ataque: «Todo está basado en un termómetro. La comparación es inevitable y no es por entrar en un y tú más».

«Nada cambia»

La otra idea que repiten sin parar en el Gobierno es que a pesar de la gravedad de la imagen de Cerdán en la cárcel, «nada cambia» en la situación del Ejecutivo, ni tampoco de cara al Comité Federal. El sábado Sánchez designará al sustituto de Cerdán y en su entorno descartan una crisis de Gobierno, al menos antes del verano.

Aunque todo ese relato se pueda mantener, a duras penas, si la situación no escala. Si no excede a Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el hombre para todo de ambos, el inefable Koldo García. «El triángulo tóxico», en la expresión que acuñó, tratando de perimetrar el alcance del escándalo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien hoy mismo afrontará otra difícil rueda de prensa en su comparecencia semanal después del Consejo de Ministros. Pero nadie puede descartar que todo vaya a más, y que no se pueda ver salpicado el propio Gobierno. Las acusaciones contra el ministro Ángel Víctor Torres siguen el mismo camino que las que se hicieron en su día sobre Cerdán, que partieron del comisionista Víctor de Aldama. Algo que no pasa desapercibido ni en el Gobierno ni en el PSOE.