Se hunde el número de inscritos en la «Diada» independentista del 11-S El número de personas apuntadas a la marcha ha caído un 25%, y se sitúa en 37.500, lejos de los 300.000 de otros años

M. Vera Barcelona Actualizado: 23/08/2019 10:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El número de inscritos a la «Diada» independentista que organiza la Assemblea Nacional Catalana cada 11 de septiembre ha caído estrepitosamente. Según ha informado la propia entidad, el número de personas apuntadas a la marcha ha caído un 25%, y se sitúa en 37.500. No obstante, la caída es más contundente si se compara con el año 2013, cuando por estas fechas había más de 300.000 personas inscritas a la marcha.

Desde la ANC tratas de restar importancia a estas cifras. Así, interpretan este descenso de inscritos como una consecuencia a que este año no se haya organizado ninguna «performance» y que, por tanto, los asistentes no ven la necesidad de inscribirse aunque tienen la intención de ir. No en vano, en otros años la entidad organizaba mosaicos humanos y todo tipo de operaciones que requerían que los asistentes supieran el lugar exacto en el que se iban a colocar.

Con todo la entidad ha hecho un llamamiento a que la gente se inscriba igualmente, para garantizar el éxito de la organización. Más allá de los inscritos, la Assemblea se muestra optimista en cuanto a las cifras de autocares fletados y camisetas de propaganda vendidas.